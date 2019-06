Volkswagenu a Fiatu Chrysler hrozia pokuty za nesplnenie emisných cieľov

Sankcie nehrozia len Volvu a Toyote.

26. jún 2019 o 12:22 TASR

BERLÍN. Automobilové koncerny Volkswagen (VW) a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) by mohli čeliť pokutám až do výšky 1,83 miliardy eur v prípade VW a 746 miliónov eur pre FCA, ak nesplnia emisné ciele Európskej únie (EÚ) stanovené na rok 2021. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti AlixPartners.

Výsledky štúdie, ktoré poradenská firma uverejnila v stredu, tak ukazujú, aké ťažké bude pre výrobcov áut znížiť do roku 2021 priemerné emisie z osobných automobilov na 95 gramov oxidu uhličitého (CO2) na kilometer, ako to určujú európske ciele.

AlixPartners pri odhade možných pokút vychádzal z úrovne emisií, ktoré vozidlá týchto výrobcov produkovali na konci roka 2017. Odvtedy veľké automobilky znížili emisie CO2 vďaka vyššiemu predaju elektrických a hybridných vozidiel.

Najväčšia pokuta hrozí Volkswagenu

Volkswagen v tejto súvislosti vyhlásil, že plánuje splniť európske pravidlá, zatiaľ čo Fiat Chrysler povedal, že sa bude usilovať o čo najlacnejší spôsob dodržania noriem, čo môže zahŕňať aj zaplatenie pokút.

Podľa štúdie automobilky Volvo a Toyota sú jedinými hlavnými výrobnými skupinami, ktorým nehrozia sankcie a mohli by predať svoje prebytočné emisné kredity iným výrobcom.

Skupine Volkswagen hrozí najväčšia pokuta, pretože je najväčším výrobcom áut v Európe. Na splnenie emisných pravidiel Európskej únie (EÚ) plánuje začať v roku 2020 s masovou výrobou elektromobilov.

Elmar Kades, výkonný riaditeľ spoločnosti AlixPartners ale upozorňuje, že koncern VW vyrába ťažšie autá a má veľký podiel na trhu s dieselovými modelmi. Čaká ho tak veľa práce, ak chce zmierniť možné sankcie.

Predaj áut bude stagnovať alebo klesať

Spoločnosť AlixPartners vo svojej štúdii Global Automotive Outlook uviedla, že predaj áut bude v najbližších troch rokoch stagnovať alebo klesať, čo zasiahne marže automobiliek aj ich dodávateľov. A zvlášť tých výrobcov, ktorí sa snažia vybalansovať predaj elektrických a spaľovacích motorov.

Výroba spaľovacích motorov a dizajn a produkcia plne elektrických vozidiel súčasne stojí automobilky miliardy eur ročne.

"Jedným z najdramatickejších vývojov je, keď dopyt stagnuje alebo klesá, zatiaľ čo investície sú vysoké," uviedol Kades, ktorý ako protiopatrenie pri zhoršovaní marže odporúča znižovanie nákladov.