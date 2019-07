Vyskúšali sme Volkswagen Touareg v takmer základnej výbave

Volkswagen Touareg - prehľad základných parametrov Cena od / testovací model(Eur) 49 990 / 54 260 Spotreba výrobca (NEDC) / v teste (l) 6,6 / 8,3 Veľkosť kufra (l) 810 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 904; 4 878; 1 984; 1 702

Uskromniť sa s výbavou pri výbere nového auta, je celkom relatívny pojem. Niekto sa bude ťažko vzdávať masážnych sedadiel, iný by si bol ochotný kúpiť auto aj bez klimatizácie.

Niekde medzi dvoma predstavami zhýčkaného a nenáročného zákazníka, stojí Volkswagen Touareg s výbavou, ktorá láka s "cenou už od".

Jeho tretiu generáciu sme vyskúšali prvýkrát pred rokom, keď bol horúcou novinkou. Vtedy šlo o luxusnejšiu výbavu Elegance so silnejším z dvojice dieselových šesťvalcov.

Nový Touareg síce zanechal dobrý dojem, ale pokazila mu to vysoká cena, takmer 73-tisíc eur a to ešte vo výbave chýbali niektoré vymoženosti. Pravda, bavíme sa o veľkom SUV, ktoré sa časom infiltrovalo do prémiového segmentu, ale bez urážky - stále je to Volkswagen.

Teraz už počiatočné emócie opadli, a tak sme si vyskúšali najnižší stupeň výbavy, jednoducho nazvaný Touareg. Začína s cenou od 49 990 eur a nás zaujímalo, či si záujemca o SUV vyrábané v Bratislave spraví takýmto rozhodnutím hanbu alebo ide naopak o dobrú voľbu.

Relatívne nie sú len nároky zákazníka, ale aj ponuka výrobcu. Je celkom pochopiteľné, že Touareg si aj v základe udrží svoju fazónu, hoci predstava o manuálnej prevodovke, prednom pohone a dvojlitrovom štvorvalci TSI by mohla byť v dnešnej dobe tiež zaujímavá.

Imidž Volkswagenu Touareg by tým pochopiteľne utrpel, preto nájdeme v ponuke iba automatickú prevodovku, pohon všetkých kolies 4Motion a šesťvalcové motory. Čoskoro sa k nim ešte pridá vidlicový osemvalec s výkonom 421 koní.