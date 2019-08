Za kolóny si môžeme sami, vytvárame fantómové zápchy

Takmer v každom prípade rozhoduje ľudský faktor.

31. júl 2019 o 14:59 Daniel Balucha

BRATISLAVA. Predstavte si situáciu, keď trčíte v kilometrovej dopravnej zápche na diaľnici a tipujete či na jej konci zbadáte rozbité autá alebo chlapov v reflexných vestách s lopatami v rukách.

Uplynie dobrých 20 minút, autá sa začnú plynule rozchádzať a vy nevidíte vôbec nič. Celé to vyzerá akoby sa jeden z vodičov rozhodol, že na pol hodinu zabrzdí všetkých za sebou. Možno je to skutočne pravda, no viac pravdepodobné je, že ste sa práve stali svedkami a priamymi účastníkmi "fantómovej zápchy".

Takáto nepríjemná situácia najčastejšie vzniká vtedy, ak v hustej diaľničnej premávke jedno vozidlo mierne zabrzdí. Povedzme, že mu cez cestu prebehol zajac.

Ďaľšie auto idúce za ním musí zabrzdiť o niečo prudšie, aby tiež dokázalo ubrzdiť a každé ďalšie brzdí viac a viac. Postupne sa tak dostaneme do momentu, až jedno z nich musí zastať úplne.

Následne sa všetci začnú znovu rozbiehať a premávka je zrazu celkom plynulá. Príčin i riešení takýchto "nezmyselných" kolón je ale viacero a my sme sa im rozhodli venovať.

Zakaždým zlyháva ľudský faktor

Prvou príčinou fantómovej zápchy predovšetkým na diaľnici je príliš prudké brzdenie. Druhou je potom hustá premávka a obidve spolu úzko súvisia.

Prípad, aký sme si opísali v úvode tohoto článku, je tiež príkladom takzvaného efektu virtuálnej križovatky. Nečakaná chvíľková prekážka má podobný efekt, ako keď v meste náhle skočí na semafore červená.