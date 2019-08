Seat oslavuje, z tretej generácie Leonu sa vyrobilo už milión kusov

Najsilnejšie predaje nespravilo domáce Španielsko.

31. júl 2019 o 16:47 Peter Kálmán

MARTORELL. Ani sme sa nenazdali a súčasná tretia generácia kompaktného Seatu Leon oslávi siedme narodeniny pekným jubileom milión vyrobených áut.

V španielskej automobilke už usilovne pracujú na príchode ďalšej generácie, ale kým sa tak stane, výrobca sa ešte obhliadol za končiacou generáciou Leonu.

Pre Seat išlo o dôležitý model, ktorý po stagnácii pomohol naštartovať predaje a spolu s neskorším rozšírením portfólia o SUV vytiahol automobilku z červených čísel. Objem predaných Leonov nakoniec porazil aj menšiu Ibizu, čo je prvý vlastný model značky predávaný 35 rokov.

Španielsky hatchback v októbri navyše oslávi 20 rokov svojej existencie. Už teraz má na celkovom konte 2 210 712 vyrobených kusov. Kým tretia generácia Leonu potrebovala na miliónový míľnik 7 rokov, Škoda Octavia tretej generácie pokorila túto métu za 3,5 roka.

Koncern Volkswagen postavil tretiu generáciu Leona na podvozkovej platforme MQB a do vývoja auta investoval 800 miliónov eur. Náklady sa oplatili, predaje výrazne stúpli a zlepšila sa tiež kvalita spracovania.

Paradoxne sa za sedem rokov najviac Leonov predalo v Nemecku ( 237 558 kusov) a až potom nasleduje domáce Španielsko (206 785 kusov). Nasleduje Veľká Británia (131 062 ks), Turecko (49 223 ks) a Francúzsko (45 144 ks.)

Značka a model roky výroby počet vyrobených kusov Seat Leon 1. generácie 1999 - 2005 534 797 Seat Leon 2. generácie 2005 - 2012 675 915 Seat Leon 3. generácie 2012 - 2020 1 000 000 +

Okrem európskych krajín sa Leon predáva aj v Mexiku, Maroku, v Singapure alebo na Novom Zélande.

Za popularitu môžu rôzne karosárske verzie aj bohatá výbava. Kým predošlá bola iba ako hatchback, tretia priniesla aj kombi s označením ST či neúspešný trojdverový variant, ktorý neskôr z ponuky vypadol.

Leon sa tiež dočkal pohonu všetkých kolies, oplastovanej kombi verzie Xperience, ostrej 300-koňovej Cupry, úsporného TGI jazdiaceho na stlačený zemný plyn (CNG) aj akčných modelov ako Leon Visio.

S oslavou prišiel aj jeden absurdný, no zaujímavý údaj: Ak by sa za seba postavilo všetkých milión vyrobených Seatov Leon tretej generácie, vytvorili by rad dlhý 4 370 kilometrov.