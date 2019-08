Škoda Kodiaq RS je dostavník na rýchle rodinné dovolenky (test)

Škoda Kodiaq RS Základná cena / Verzia od (eur) 24 170 / 49 990 Spotreba výrobca / test (l) 7,8 – 8,3 / 9,6 Objem batožinového priestoru (l) 725 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 790; 4 699; 1 882; 1 686

História modelov Škoda RS siaha až do sedemdesiatych rokov, keď tieto písmená označovali pretekárske špeciály. Potom sa však vytratili a znovu sme ich videli až v roku 2001 s prvou Octaviou RS.

Išlo o športovú verziu českého sna určenú do bežnej premávky, ktorá si okamžite získala mnohých fanúšikov. O dva roky neskôr sa pridala aj Fabia RS, no tá do dnešnej doby nevydržala v ponuke.

Minulý rok však automobilka predstavila ďalší model s týmto označením. Ako inak, podľa súčasných trendov ho dostalo SUV. Škoda vyladila rovno svoj najväčší model, a tak sa zrodil Kodiaq RS.

Ten sa stal najrýchlejším sedemmiestnym SUV na známom Nürburgringu, ktorý automobilky obľubujú nie len na testovanie svojich modelov, ale aj na podobne špecifické rekordy, ktorými sa rady zviditeľnia.

Samozrejme takéto auto musí primerane rýchlo aj vyzerať. Podarilo sa to dosiahnuť pomocou tradičných prostriedkov, ako sú odlišné nárazníky alebo prvky lakované v lesklej čiernej farbe.