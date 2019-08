Zisk Suzuki v prvom štvrťroku klesol až o takmer 50 percent

Dôvodom boli nižšia domáca produkcia.

5. aug 2019 o 13:24 TASR

TOKIO. Japonská automobilka Suzuki Motor v pondelok oznámila strmý pokles prevádzkového zisku v prvom štvrťroku jej obchodného roka 2019/20 až o 46,2 percenta.

Dôvodom boli nižšia domáca produkcia, pretože zlepšuje systém kontroly výroby, a tiež pokles dopytu v Indii, na jej najväčšom trhu.

Štvrtá najväčšia japonská automobilka vykázala za tri mesiace do konca júna prevádzkový zisk 62,7 miliardy jenov (528,80 milióna eur), zatiaľ čo vlani v rovnakom období mala zisk 116,5 miliardy JPY (982,5 milióna eur).

Výsledok za prvý kvartál zaostal aj za odhadmi analytikov, ktorí očakávali prevádzkový zisk 69,08 miliardy JPY (588,69 milióna eur).

Napriek tomu spoločnosť Suzuki potvrdila svoju predpoveď na celý rok do konca marca 2020 a stále počíta s prevádzkovým ziskom 330 miliárd JPY (2,78 miliardy eur). To by bolo o 1,7 percenta viac ako v predchádzajúcom roku.

Automobilka Suzuki, známa svojimi kompaktnými modelmi Swift a Baleno, sa tento rok pripravuje na utlmený rast v Indii, kde je takmer každé druhé predané auto z jej produkcie.

Spoločnosť naďalej predpovedá mierny rast predaja vozidiel v tomto roku, ale pripustila, že v nadchádzajúcich mesiacoch bude možno musieť revidovať svoje predpovede nadol, pretože spomaľovanie ekonomík a prísnejšie emisné normy by mohli znížiť jej predaj.