Snaha o fúziu s Renaultom stroskotala, Fiat Chrysler nevylučuje obnovenie rokovaní

Koncern obvinil z kolapsu dohody francúzsku vládu.

5. aug 2019 o 14:40 TASR

PARÍŽ. Riaditeľ koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Mike Manley necháva otvorenú možnosť obnovenia rokovaní o fúzii s francúzskym rivalom Renault, napriek tomu, že z nich jeho firma v júni vycúvala.

Manley pre pondelkové vydanie novín Financial Times (FT) povedal, že prípadná fúzia má stále logiku, aj keď sa Fiat z rokovaní stiahol.

FCA v júni obvinil z kolapsu dohody s Renaultom francúzsku vládu, ktorá vlastní 15-percentný podiel v tejto automobilke.

"Ak sa okolnosti zmenia, možno sa sny spoja a môžu sa stať realitou," povedal Manley.

Francúzsko obvinenia Renaultu odmieta

Fiat odišiel z rokovaní, lebo ho frustrovalo napätie medzi vedúcimi predstaviteľmi Renaultu a francúzskym štátom, ktorý má pri podiele 15 percent v automobilke až dvojnásobok hlasovacích práv.

Predseda predstavenstva Renaultu Jean-Dominique Senard verejne obvinil francúzsky štát, že hodil dohodu cez palubu. Minister financií Bruno Le Maire jeho obvinenie odmietol.

Aj napätie medzi Renaultom a jeho aliančným partnerom Nissanom sa podpísalo pod kolaps rokovaní s Fiatom. Vedeniu japonskej automobilky sa nepáčilo, že nemalo bližšie informácie o tomto pláne.

Renault a Nissan však teraz zvažujú prepracovanie svojho partnerstva, ktoré by lepšie zosúladilo ich vzájomné podiely v každej z automobiliek, napísal minulý týždeň Wall Street Journal (WSJ).

Renault vlastní 43 percent spoločnosti Nissan, ktorá má však v Renaulte len 15 percent bez hlasovacích práv.

Francúzska vláda pritom v júni uviedla, že by bola ochotná znížiť svoj podiel v Renaulte, ak by to zabezpečilo hladké vzťahy s Nissanom.

Manley v tejto súvislosti skonštatoval, že sa môžu vyskytnúť okolnosti, ktoré je potrebné aktualizovať alebo zmeniť. "Keby to tak bolo, mali by sme sa o nich dozvedieť," povedal pre FT.

Boli by treťou najväčšou automobilkou

Renault na otázky AFP zatiaľ neodpovedal.

Po jeho fúzii s Fiatom by sa zlúčené firmy stali treťou najväčšou automobilkou na svete s ročným predajom zhruba 8,7 milióna vozidiel.

Vrátane aliancie s Nissanom a ďalšou japonskou firmou Mitsubishi by celá skupina ročne predala takmer 16 miliónov automobilov.

Fúzie sú lákavou cestou pre výrobcov automobilov na celom svete, ktorí čelia rozsiahlym investíciám do elektrifikácie svojich vozidiel vzhľadom na rastúci tlaku na zníženie emisií a zároveň spomaleniu predaja na mnohých trhoch.