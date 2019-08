Najlacnejší elektromobil na svete bude pochádzať z Ruska

Mestské miniautíčko odvezie až štyroch pasažierov.

9. aug 2019 o 11:58 Daniel Balucha

MOSKVA. Súčasným trendom v automobilovom priemysle sú elektrické autá. Výrobcovia tak reagujú na prísnejšie emisné normy a do svojej ponuky tak zaraďujú vozidlá, ktoré poháňa elektrická energia.

V Európe si dokonca zvykáme na to, že staršie autá so spaľovacími motormi môžu mať úplný zákaz vstupu do niektorých častí miest.

Ľudia sú však pri nákupe elektromobilov opatrní: problémom nie je len slabá infraštruktúra nabíjacích staníc, no predovšetkým vysoká cena elektrických áut.

Starosti so znečistením ovzdušia však nemá len starý kontinent. Nezdravý vzduch dýchajú aj obyvatelia Moskvy, Petrohradu a iných veľkých ruských miest.

Zetta CM1 - rozmery a cena Dĺžka: 3 035 mm

3 035 mm Šírka: 1 600 mm

1 600 mm Rázvor kolies : 2 000 mm

2 000 mm Cena: 6 200 eur

Spoločnosť ZETTA (Zero Emission Terra Transport Asset) preto v spolupráci s ruským Ministerstvom priemyslu a obchodu vyvinula elektromobil, ktorý bude dostupný aj pre menej solventnú klientelu.

Maličké mestské auto, ktoré dostalo názov Zetta CM1, sa trochu podobá na Smart ForTwo, no na rozdiel od nemeckého konkurenta odvezie až štyroch pasažierov.

Podľa predbežných údajov by ruský elektromobil mal mať dĺžku 3 035 milimetrov, šírku 1 600 milimetrov a rázvor kolies rovných 2 000 milimetrov. Stáť bude na podvozkovej platforme, ktorá dovoľuje umiestniť štvoricu elektromotorov do kolies a zároveň upraviť automobil do verzie pre telesne postihnutých klientov.

Zetta CM1 (zdroj: Zetta )

O technických detailoch ruskej novinky zatiaľ veľa informácií nie je, no chýbať zrejme nebudú bezpečnostné systémy ABS či ESP. Zetta CM1 má tiež schopnosť rekuperácie elektrickej energie a kapacita batérie je 10 kWh.

Výrobca ďalej sľubuje maximálny výkon 98 koní a dojazd na úrovni 200 kilometrov. Meranie však neprebehlo v súlade s normami WLTP ani NEDC, takže realita môže byť iná.

Zetta CM1 by sa mala začať predávať koncom roka za cenu približne 6 200 eur, pričom Rusi plánujú ročné vyrobiť okolo 15-tisíc týchto elektromobilov.