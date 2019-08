Bosch prichádza s novinkou. Budeme šoférovať v 3D okuliaroch?

Zaujímavá inovácia by mohla zvýšiť bezpečnosť.

16. aug 2019 o 12:47 Daniel Balucha

Nemecká spoločnosť Bosch v uplynulých dňoch odhalila úplne nový spôsob zobrazovania údajov na prístrojovej doske v automobiloch. Technologický gigant vidí budúcnosť v pasívnej 3D technológii.

Práve trojrozmerné zobrazovanie najdôležitejších údajov, by podľa Boschu malo prispieť k ich lepšej čitateľnosti a tým pádom aj zrýchliť reakcie vodičov. Spoločnosť sídliaca neďaleko nemeckého Stuttgartu, tak reaguje na súčasný trend vo využívaní digitálnych kokpitov.

Dr. Steffan Berns, prezident Bosch - Car Multimedia hovorí:

„Displeje v autách sa stávajú interaktívnymi systémami, ktoré sa dokážu lepšie prispôsobiť individuálnym požiadavkám vodičov. Pre značku Bosch je to obrovský obchodný potenciál.“

Hlavnou úlohou vylepšenia moderných displejov je tak zvýšiť bezpečnosť automobilov. Obraz, ktorý vystupuje do priestoru, bude na vodiča pôsobiť dôraznejšie a dokáže ho lepšie varovať pred hroziacim nebezpečenstvom.

„Hĺbka displeja znamená, že vodič môže zareagovať na vizuálne upozornenie rýchlejšie, či už pôjde o asistenčný systém alebo upozornenie na kolónu,“ dodáva Dr. Berns.

Technológia uľahčí parkovanie i orientáciu v meste

Trojrozmerné zobrazovanie informácii by však mohlo mať aj množstvo ďalších výhod. Ak by sme napríklad pri pohľade do parkovacej kamery videli obraz a predmety v 3D, pravdepodobne by sme sa dokázali lepšie vyhnúť nechceným škrabancom.

Orientácia v neznámom prostredí by bola vďaka trojrozmernému zobrazeniu navigácie tiež o niečo jednoduchšia. Lepšia predstava kde presne sa vodič v danom okamihu nachádza, môže prispieť k zníženiu nervozity na cestách.

Spoločnosť Bosch chce detaily fungovania 3D technológie prezradiť na blížiacom sa frankfurtskom autosalóne. Práve v Nemecku by sme sa tiež mohli dozvedieť, či informácie vystupujúce do priestoru majú reálnu šancu na uplatnenie v praxi.