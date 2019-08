Porsche odhalilo futuristický interiér elektrického Taycanu

Štvordverový elektromobil už stihol stanoviť nový rekord na Nürburgringu.

28. aug 2019 o 14:12 Daniel Balucha

Nemecká automobilka Porsche už onedlho vstúpi na trh so svojím prvým elektromobilom. Informácie o dizajne a technických parametroch dávkuje verejnosti i novinárom pekne postupne.

Dnes už vieme, že športový elektromobil bude mať akumulátor s kapacitou 96 kWh a jeho dojazd by mal atakovať 500 kilometrov. Najvyšší výkon 360 kW ďalej zaručuje, že pôjde o poriadne rýchle auto.

Aby o jeho rýchlosti nikto nemohol pochybovať, Porsche už poslalo Taycan aj na známy Nürburgring. Náročný okruh automobilky bežne používajú na testovanie áut aj na predbiehanie sa kto dosiahne najkratší čas.

Porsche nie je žiadnym nováčikom medzi rekordérmi na tejto trati a na konto si pripísali ďalší. Taycan s časom 7 minút a 42 sekúnd stanovil nový rekord pre štvordverové elektromobily.

(zdroj: Porsche)

To je úctyhodný čas, no treba spomenúť, že v tejto kategórii nie je práve silná konkurencia. Aj takýto rekord však pomôže auto zviditeľniť a predať, nedá sa však povedať, že by práve o nové elektrické Porsche nebol záujem.

Porsche v súčasnosti eviduje už 30-tisíc rezervácii a budúcich majiteľov neodradila ani cena, ktorá zrejme prekročí hranicu 130-tisíc eur. Automobilka nedávno odtajnila aj výzor interiéru a viacerým padla sánka. Toľko displejov zrejme nenájdete ani vo výpočtovom stredisku NASA.

V elektromobile sa môže nachádzať štvorica dotykových displejov - jeden má pred sebou vodič, jeden spolujazdec a dva displeje sa nachádzajú aj na tuneli medzi nimi. Každá funkcia sa ovláda dotykom a Porsche dáva úplne zabudnúť na hardvérové tlačidlá.

Interiér - Porsche Taycan (zdroj: Porsche )

V tlačovej správe Porsche hovorí, že stredové displeje budú mať veľkosť 8,4 a 10,9 palca, pričom vrchný zobrazuje základné informácie a spodný zabezpečuje ovládanie palubného systému a nechýba mu vibračná odozva.

Porsche oficiálne predstaví model Taycan 4. septembra, kedy bude prostredníctvom oficiálneho webu vysielať aj živý stream.