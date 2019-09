Mercedes-Benz CLA 180d pripomína príslovie - nesúď knihu podľa obalu (test)

Mercedes-Benz CLA 180d Základná cena / Verzia od (eur) 31 620 / 36 402 Spotreba kombinovaná, výrobca / test (l) 4,4 / 4,5 Objem batožinového priestoru (l) 460 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 729; 4 688; 1 777; 1 432

Z času na čas k nám na test príde auto, ktoré už na prvý pohľad vyniká medzi ostatnými. Niekedy je to veľkosťou, inokedy originalitou dizajnu a v prípade Mercedesu CLA najmä žiarivou žltou metalízou.

Krikľavá farba zaiste nebola jediným dizajnovým prvkom, ktorým sa mohol športovo strihnutý Mercedes CLA pochváliť. Okolie očaril aj príplatkový balík AMG Line za takmer 3-tisíc eur.

Človek by si bol až pomyslel, že ide o pekne ostré náčinie a pod kapotou pracujú aspoň dve stovky konských síl. V prípade testovaného kúsku je to však hlboký omyl. Samotné auto síce pôsobilo dravým dojmom, no pod kapotou pracoval len základný naftový motor.

Išlo o dobre známy 1,5-litrový štvorvalec, ktorý Mercedes vyvíjal v spolupráci s francúzskym Renaultom a my sme ho už v mnohých iných autách chválili. V kombinácii so športovým balíkom pôsobil síce skutočne zvláštne, no kritizovať ho ani tentoraz nemôžeme.

Mercedes CLA 180d nám tak hneď na úvod pripomenul, že autá občas nie sú také, ako na prvý pohľad vyzerajú a tiež, že existuje cieľová skupina zákazníkov, ktorí si potrpia na príťažlivom dizajne, no absolútne neriešia pohonnú jednotku.

Výzor je jeho silná stránka

Hneď na úvod musíme povedať, že Mercedes CLA sa nám dizajnovo naozaj páčil a len ťažko sme na ňom hľadali výraznejšie nedostatky. Súčasná generácia je skrátka sexi nech sa ňu pozeráte z akéhokoľvek uhla.