Honda e pripomína prototyp, ktorý sa omylom dostal do výroby

Po šírke kabíny sa tiahne 5 displejov.

13. sep 2019 o 8:00 Filip Režný

FRANKFURT/BRATISLAVA. Po dvoch konceptoch a dlhom pomalom dávkovaní informácii sme sa konečne dočkali finálnej podoby elektromobilu Honda e. Japonská automobilka ju predviedla na tohtoročnom autosalóne vo Frankfurte.

Štýlový malý elektromobil vsadil na retro vzhľad, ktorý je inšpirovaný prvou generáciou Hondy Civic. Finálny produkt však pôsobí mimoriadne moderne vďaka zaobleným tvarom a jednoduchému čistému dizajnu.

Rozsiahle hladké plochy sú narušené čiernymi panelmi. Jeden v prednej časti imituje masku a po jeho stranách sú umiestnené kruhové svetlá. Podobné riešenie nájdeme aj v zadnej časti.

Zaujímavosťou je ďalšia čierna plocha na kapote, pod ktorou sa nachádza zásuvka na nabíjanie auta.

Čistý dizajn ďalej zdôrazňujú kamery namiesto spätných zrkadiel a skryté kľučky. Na predných dverách sa vyklápajú z dverí samotných, vzadu sú skryté v C-stĺpiku, podobne ako pri Renaulte Zoe.

Bezrámové dvere po otvorení odhalia prekvapivo veľký nástupný otvor a dovolia nahliadnuť do minimalistického interiéru. V ňom sa miešajú najmodernejšie technológie s trochu lacno pôsobiacim plastom.

Všade samé displeje

Za príjemne retro dvojramenným volantom sa nachádza panel displejov, ktorý sa tiahne takmer cez celú šírku auta. Zaujímavosťou je dvojitý displej, ktorý siaha až pred spolujazdca a obraz na jeho dvoch častiach je možné navzájom vymeniť.

Po jeho stranách sú displeje s uhlopriečkou šesť palcov, na ktoré sa premieta obraz z bočných kamier. Zaujímavo riešené je aj vnútorné spätné zrkadlo, ktoré pripomína kus hrubého skla. V ňom sa nachádza displej ktorý tiež prenáša obraz z kamery, no dá sa vypnúť a potom slúži ako klasické zrkadlo.

Na nedostatok miesta nad hlavou sa pasažieri v zadnom rade sťažovať nemôžu, o niečo horšia je situácia v oblasti kolien. Vďaka konštrukcii elektromobilu je aj vzadu rovná podlaha.

Pasažieri v zadnom rade sa však musia zaobísť bez výduchov vetrania či lakťovej opierky. Útechou im môžu byť aspoň USB porty. Využitie batožinového priestoru obmedzuje jeho malý objem a vysoké dno.

(zdroj: Honda)

Malý elektromobil bude dostupný v dvoch výkonových variantoch s výkonom 136 alebo 154 koní. Oba motory disponujú krútiacim momentom 315 Nm.

Energiu čerpajú z batérie s kapacitou 35,5 kWh, ktorá vystačí až na 220 kilometrov dojazdu na jedno nabitie. Osemdesiat percent kapacity je možné nabiť už za tridsať minút.

Zábavné jazdné vlastnosti môže autu dodať zadný náhon či svižné zrýchlenie. Honda e zvládne z pokoja zrýchliť na stovku už za osem sekúnd.

Prvé kusy by mali vyraziť k svojim novým majiteľom v priebehu leta 2020. Hoci ceny pre slovenský trh zatiaľ zverejnené neboli, v Nemecku by mal model so slabším motorom začínať na cene 29 470 eur.