Suzuki Jimny vyzerá roztomilo, no nie je autom pre každého (test)

Suzuki Jimny - prehľad základných parametrov Cena od / verzia od (eur) 16 490 / 18 590 Spotreba - výrobca / test (l) 7,9 / 8,3 Objem batožinového priestoru (l) 85 / 377 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 250; 3 645; 1 645; 1 705

Ak by sme mali zo súčasnej ponuky vymenovať tri najzábavnejšie malé autá japonskej výroby, bolo by to Toybaru, teda Toyota GT 86/ Subaru BRZ, kultový roadster Mazda MX-5 a nové Suzuki Jimny.

Nepomiatli sme sa, vieme, že posledný menovaný je skôr milá terénna krabička, ale zároveň ide auto zo starej školy, aké je dnes už vzácne. Zisťovali sme, prečo je každá jazda s ním zážitkom.

Všetci sa usmievajú, kývajú a dokonca klepú na okno, aby sa opýtali, ako sa s takým autom jazdí a či je dobré. Podobný záujem sme pri testovaní už dlho nezažili. Na nové Jimny sa na Slovensku čakalo vyše roka a kto nebol medzi prvými záujemcami, počká si ešte dlhšie.

O malý off-road je totiž vo svete väčší záujem, než sa čakalo. Ľudí zaujal podarený dizajn a veľa spravila aj príťažlivá žltá farba Kinetic Yellow. Auto si zrazu všimli aj tí, čo ani nevedeli, že nejaké Jimny existuje už desaťročia.

Jeho história pritom siaha do roku 1970. Vtedy sa začalo predávať Suzuki LJ10, ktoré bolo prvým mini vozidlom s pohonom všetkých kolies v Japonsku.

Suzuki Jimny (zdroj: Marek Čepa)

U nás sa s malými terénnymi Suzuki stretávame až s modelom Samurai. Dodnes je obľúbený v horách a najmä medzi milovníkmi off-roadov. Jeho nástupcom sa v roku 1998 stalo práve Jimny a na trhu vydržala predošlá generácia 20 rokov.

Zatiaľ čo väčšia Vitara sa v priebehu desaťročí domestikovala a evolúcia z nej spravila mestský crossover, Jimny ostal lesným divochom, teda skôr takým dobrým škriatkom.

Nevolajte ho malé Géčko

Mnohým malé Jimny najmä kvôli prísne hranatým tvarom pripomína väčšie terénne legendy - Mercedes triedy G a Land Rover Defender. Hoci sa už vo svete predáva kit, s ktorým Jimny naozaj vyzerá, ako malé Géčko či Defender, my radšej ostaneme pri podobnosti so Samuraiom.