Prichádza čas zimných pneumatík. Na čo si dať pozor pri prezúvaní?

Čakať na prvý sneh sa určite neoplatí.

7. okt 2019 o 21:29 Daniel Balucha

Obdobie teplých dní i nocí sa v polovici októbra končí. Opäť sa vynárajú otázky motoristov ohľadom výmeny letných pneumatík za zimné. Tí skúsenejší už berú prezúvanie ako každoročnú rutinu, no často čakajú až na prvé snehové vločky.

Viacerí tiež riešia otázku, či zimné pneumatiky, ktoré odpočívajú v garáži zvládnu ešte jednu sezónu alebo je čas kúpiť nové.

Zároveň sa rozhodujú, či si auto prezujú doma sami alebo výmenu zveria do rúk odborníkov.

Nikoho istotne nepoteší, keď ho v zahraničí zastaví policajná hliadka a uloží mu pokutu za jazdu na letných pneumatikách v čase, keď je v danej krajine povinnosťou každého vodiča, mať auto prezuté na zimné. Odpoveď, že na Slovensku ešte nemusíme, zrejme nezaberie.

Kedy je správny čas prezuť na zimné pneumatiky?

Podľa zákona, nie je striktne ustanovené, že vodič osobného auta musí mať počas celej zimy na aute zimné pneumatiky. Zákon ale ukladá povinnosť použitia zimných pneumatík, ak je na ceste snehová vrstva, ľad alebo námraza.

Kedysi stačilo, že zimné pneumatiky boli osadené iba na hnanej náprave. Dnes už musia byť na všetkých nápravách.

Poznáme tiež odporúčaný čas prezúvania pneumatík. Je dlhodobo známe, že najvhodnejšie obdobie kedy prezuť na zimné gumy prichádza, keď sa priemerná denná teplota pohybuje pod úrovňou siedmych stupňov. Letné pneumatiky sú vyrobené z tvrdšej zmesy a v chladnom počasí strácajú ideálne vlastnosti a priľnavosť.

Minimálna hĺbka dezénu a vek pneumatiky

Keď ste sa už rozhodli, že nastal čas výmeny pneumatík, je potrebné dôkladne skontrolovať ich stav. Rolu pri tom nezohráva len hĺbka dezénu ale aj vek samotnej pneumatiky.

V prípade zimných gúm je minimálny akceptovateľný dezén podľa zákona aspoň 3 milimetre. Reálne skúsenosti aj odborníci však tvrdia, že dobré a bezpečné zimné pneumatiky majú dezén hlboký aspoň 4 milimetre.

Podcenenie hĺbky dezénu sa vodičovi môže kruto vypomstiť predovšetkým na mokrom povrchu. Riziko šmyku alebo aquaplaningu je totiž omnoho vyššie.

Zabúdať netreba ani na vek pneumatík. Zimné gumy by sa podľa odporúčania odborníkov nemali používať, ak sú staršie ako štyri roky. Zmes časom tvrdne a negatívne tak vplýva na jazdné vlastnosti.

Ak si nie ste istí, koľko rokov vaša sada zimných pneumatík momentálne má, pozrite sa na DOT kód vyrazený na okraji pneumatiky. Dôležité je koncové štvorčíslie. Prvé dve čísla označujú týždeň, druhé rok výroby.

Ako príklad uvedieme štvorčíslie 1618. Pneumatika by v tomto prípade bola vyrobená v šestnástom týždni roku 2018.

Zvládnem to sám alebo mám navštíviť pneuservis?

Ak máte dve sady diskov aj s pneumatikami, výmenu zvládnete aj doma. Potrebujete k tomu iba kľúč, hever a trochu zručnosti. Nezabudnite si však nechať kolesá vyvážiť a skontrolovať geometriu.

Nesprávne vyváženie sa môže prejavovať nepríjemnými vibráciami pri vyšších rýchlostiach, nesprávna geometria sa zasa môže podpísať na zhoršených jazdných vlastnostiach a v neposlednom rade aj na nerovnomernom opotrebovaní pneumatík.

Pokiaľ si na výmenu netrúfate alebo nemáte dostatok času a priestoru, odporúčame navštíviť pneuservis. Eliminujete tak riziko chýb, ktorých sa laik môže dopustiť a budete mať istotu, že vaše gumy sú vymenené a vyvážené správne.

Za jedno kompletné prezutie pneumatík aj z vyvážením si slovenské pneuservisy pýtajú v priemere od 10 do 25 eur.

Pozor na predpisy v zahraničí

V prípade, že sa v jesennom, zimnom alebo jarnom období chystáte navštíviť zahraničné krajiny, dôkladne si naštudujte mieste predpisy týkajúce sa zimných pneumatík.

Niekde sa totiž povinnosť obutia zimných gúm viaže na konkrétny dátum, inde sú zas povinnou súčasťou výbavy snežné reťaze. Tu je prehľad toho, čo platí u našich susedov.

Česko

V Českej republike platí povinnosť použitia zimných pneumatík od 1. novembra do 31. marca. Najnižšia povolená hĺbka dezénu je 4 milimetre a snehové reťaze nie sú súčasťou povinnej výbavy.

Poľsko

U našich severných susedov všeobecne neexistuje povinnosť použitia zimných pneumatík. V Poľsku sú však časté tuhé zimy s množstvom snehu a preto v žiadnom prípade neodporúčame jazdiť v tejto krajine počas zimných mesiacov na letných pneumatikách.

Rakúsko

V Rakúsku sú zimné pneumatiky povinné od 1. novembra do 15. apríla v prípade, ak je vozovka pokrytá súvislou vrstvou snehu alebo ľadu. Dezén musí byť hlboký minimálne 4 milimetre.

V tomto prípade odporúčame zimné pneumatiky najmä ak sa chytáte do hôr alebo vyššie položených oblastí.

Maďarsko

Naši južní susedia, podobne ako severní, nemajú v zákone stanovenú povinnosť používania zimných pneumatík. Prekvapiť vás ale môže fakt, že súčasťou povinnej výbavy sú snehové reťaze. Bez nich vás dokonca nemusia vôbec pustiť do krajiny.

Ukrajina

No a do tretice štát, kde neexistuje povinnosť obutia auta na zimné pneumatiky. Avšak vzhľadom na to, že na Ukrajine vie byť zima poriadne tuhá, neodporúčame brázdiť zimné ukrajinské cesty na letných pneumatikách.