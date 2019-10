Rodina štvordverových kupé od BMW sa rozrastá o rad 2 Gran Coupe

Najlacnejšia verzia prekročí 30-tisíc.

16. okt 2019 o 8:00 Filip Režný

MNÍCHOV. S najrôznejšími štvordverovými kupé sa poslednou dobou roztrhlo vrece. Po SUV ide snáď o najobľúbenejší štýl karosérie a to najmä medzi nemeckými prémiovými značkami.

Je ľahké pochopiť prečo. Praktickosť sedanu spojená s elegantnou klesajúcou strechou pripomínajúcou dvojdverové kupé je skutočne atraktívnou kombináciou.

Uvedomuje si to aj automobilka BMW, ktorá má v ponuke už niekoľko áut tohto typu. Teraz k nim pribudol najmenší súrodenec, BMW radu 2 Gran Coupe.

Je to prvýkrát, čo sa tento štýl karosérie objavil na BMW radu 2. Od tradičnejšieho sedanu nemá ďaleko, no ponúka o niečo atraktívnejšie tvary a hlavne do radu 2 prináša najnovšie technológie.

Nová "dvojka" totiž vychádza z nedávno predstaveného BMW radu 1. Okrem iného to znamená, že pohon zadnej nápravy je minulosťou. Na výber bude predný náhon alebo pohon všetkých kolies xDrive.

Predná časť novinky sa rozhodne nesnaží skrývať, že vychádza z menšieho hatchbacku.

V tomto prípade sme sa však dočkali o niečo agresívnejšie tvarovaného nárazníka aj svetiel.

Klesajúca línia strechy dodáva vozidlu dynamický profil, ktorý podtrhuje výrazne tvarovaná zadná časť. Oproti predošlému sedanu pôsobí zaujímavejšie a športovejšie aj vďaka úzkym svetlám zasahujúcim hlboko do kufra.

M235i xDrive dostane najsilnejší štvorvalec značky

Na začiatku budú mať záujemcovia možnosť vybrať si z dvoch benzínových a jedného naftového motora.

Základnou benzínovou jednotkou je trojvalec s výkonom 140 koní, ktorý dostane model 218i. Štvorvalcový diesel s označením 220d dodáva 190 koní.

Vrchol ponuky tvorí model M235i xDrive, ktorý využíva najsilnejší štvorvalec od BMW. Ponúkne 306 koní a 450 Nm, rovnako ako napríklad v modeli X2 M35i.

V tejto verzii je dostupný výlučne s pohonom xDrive a automatickou osemstupňovou prevodovkou.

Tento model navyše dostane tiež samosvorný diferenciál Torsen a brzdy a riadenie M Sport. Z pokoja na stovku sa dostane za pekných 4,7 sekundy.

Najmenšie štvordverové kupé od BMW si vypožičalo od svojich väčších súrodencov aj všetky dnes už bežné asistenčné systémy ako udržiavanie v jazdnom pruhu alebo cúvací asistent.

Podobne ako iné nové modely značky ponúka možnosť používať smartfón namiesto kľúčov od auta.

(zdroj: BMW)

Prvá príležitosť obzrieť si nové BMW naživo sa naskytne v novembri tohto roku na autosalóne v Los Angeles, na trh sa dostane v marci roku 2020. Ceny pre náš trh zatiaľ známe nie sú, automobilka však prezradila odporúčané ceny pre nemecký trh.

Najlacnejšia verzia 218i začne na úrovni 31 950 eur, spodná hranica ceny za silnejší diesel 220d bude 39 900 eur. Ponuku uzatvára športová M235i xDrive, ktorá vás odľahčí minimálne o 51 900 eur.