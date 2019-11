Renault Captur dospel a správa sa menej francúzsky (prvá jazda)

ATÉNY. Renault sa často označuje za priekopníka v segmente rodinných MPV. Stačí si spomenúť na veľký Espace či kompaktný Scénic. Keď chcel úspech zopakovať s malým MPV Modus, zámer mu príliš nevyšiel.

Pred šiestimi rokmi ho preto nahradil Captur - malý mestský crossover, ktorý sa stal vo svojom segmente európskym bestsellerom.

Na začiatku to nemal ťažké, pretože jediný konkurent bol aliančný Nissan Juke. Potom však prišla záplava malých SUV a Captur má dnes hneď 20 konkurentov.

Jeho druhá generácia, ktorá sa u nás začne predávať začiatkom budúceho roka, má preto neľahkú úlohu - obhájiť prvenstvo v predajoch a byť lepšia než predchodca.

Ako sme sa na prvých jazdách v okolí Atén presvedčili, druhé pokračovanie býva slabšie iba vo filmoch.

Podobné, ale všetko nové

Spolu s novým Cliom ale aj Daciou Duster sa Renault rozhodol, že nebude každú ďalšiu generáciu robiť s úplne odlišným dizajnom. Načo aj, keď si ľudia túto trojicu obľúbili a až 42 percent zákazníkov si Captur kúpilo práve kvôli jeho dizajnu.

Starý a nový Renault Captur (zdroj: Peter Kálmán)

Neznamená to však, že by Renault spravil iba väčší facelift, Captur je od základu nový, s použitím CMF-B platformy. Okrem lepšieho podvozka to znamená aj viac priestoru pre posádku. Na dĺžku auto narástlo až o 110 milimetrov, vpredu na šírku pribudlo 15 mm, vzadu 40 mm.