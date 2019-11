Vozidlo Bloodhound sa snaží o rýchlostný rekord, zatiaľ dosiahlo 790 km/h

Nadzvukové vozidlo riadi Andy Green.

6. nov 2019 o 15:56 SITA

HAKSKEENPAN. Nadzvukový automobil Bloodhound dosiahol svoju doteraz najvyššiu rýchlosť, konkrétne 790 kilometrov za hodinu.

Podarilo sa mu to v utorok, počas šiesteho testu na pláni Hakskeenpan v Juhoafrickej republike. Počas každého testu pritom zvyšujú jeho rýchlosť a zhromažďujú potrebné dáta.

Cieľom projektu je prekonať súčasný rýchlostný rekord 1227,929 kilometra za hodinu, ktorý vytvorilo ešte v roku 1997 vozidlo Thrust SSC.

Riadil ho vtedy Andy Green, ktorý sedí aj za volantom v Bloodhounde. Ten by mal na budúci rok dostať raketový motor a vďaka nemu sa postarať o nový rekord.

Na utorok mali naplánovanú aj druhú jazdu, no pri prehliadke na konci 16-kilometrovej trate zistili malé poškodenie auta. Ďalší test by sa tak mohol konať už vo štvrtok, no všetko závisí od počasia.

Celý projekt môže pokračovať vďaka britskému podnikateľovi Ianovi Warhurstovi, ktorý ho zachránil pred finančným kolapsom.