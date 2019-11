Elektrické kombi od Volkswagenu má interiér z jablkových šupiek

Do výroby sa dostane v roku 2021.

13. nov 2019 o 12:17 Filip Režný

WOLFSBURG. Volkswagen to s elektrinou myslí vážne, a dokazuje to aj množstvo elektrických konceptov ktoré automobilka produkuje jeden za druhým.

Uplynulo iba niekoľko dní, odkedy sme si mohli lepšie pozrieť pripravovaný SUV model. Média ho označujú neoficiálnym názvom ID.4. Nemeckej automobilke to však nestačí a preto poodhalila ďalší elektrický koncept.

Ide už o siedmeho člena rodiny elektrických konceptov ID. Prvý z nich sa v produkčnej verzii s názvom ID.3 chystá na trh.

Najnovší koncept dostal meno ID. Space Vizzion a podľa Volkswagenu má kombinovať vlastnosti áut typu gran turismo s priestrannosťou SUV.

„Doteraz sme s rodinou ID. predviedli, čo je možné s elektrickými vozidlami vo všetkých známych kategóriach. S konceptom ID. Space Vizzion vytvárame nový, plne elektrický segment,“ povedal o novom koncepte vedúci dizajnu Klaus Bischoff.

Hoci má vraj definovať úplne novú triedu, podľa prvých obrázkov nápadne pripomína klasické kombi. Pravdou však je, že zatiaľ nikto nevyrába čisto elektrické auto s karosériou tohto typu.

Rovnako, ako jeho súrodenci, využíva čisto elektrickú architektúru MEB a hoci o pohone zatiaľ veľa nevieme, Volkswagen sľubuje dojazd až 590 kilometrov vďaka optimalizovanej aerodynamike.

Koncept bude vybavený plne digitalizovaným kokpitom. V kabíne sú použité ekologické materiály z obnoviteľných zdrojov, napríklad AppleSkin, umelá koža využívajúca odpad, ktorý vzniká pri výrobe jablkovej šťavy.

Koncept sa naživo ukáže 19. novembra, krátko pred autosalónom v Los Angeles, zatiaľ si musíme vystačiť so skicami. Podobne ako iné koncepty z rodiny ID., aj elektrické kombi by sa malo dostať do výroby, a to už koncom roku 2021.