Stala sa dopravná nehoda a vy ste jej svedkom. Viete, čo máte robiť?

13. nov 2019 o 15:45 Daniel Balucha

Dopravná nehoda je nočnou morou každého vodiča. Kto trávi za volantom veľa času, už sa určite s nejakou stretol, v horšom prípade bol jej priamym účastníkom.

Na Slovensku má nehodovosť v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Výrazný vplyv má čoraz vyššia aktívna i pasívna bezpečnosť moderných automobilov.

Napriek tomu sa každoročne udeje množstvo havárií, ktoré si neraz vyžiadajú aj ľudský život. Nech je už príčina nehody akákoľvek, jej následky môže významne ovplyvniť správanie vodičov, ktorí sú jej priamymi svedkami .

Polícia Slovenskej republiky nedávno vydala správu, podľa ktorej sa v minulom roku udialo viac ako 13-tisíc dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo takmer 230 ľudí. Viacerí z nich pritom doplatili na to, že im nikto neposkytol ani základnú prvú pomoc.

Laická prvá pomoc má svoj správny postup, ktorý sa dá zhrnúť do troch základných bodov. Viete, ktoré to sú?

1. Bezpečnosť záchrancu a organizácia pomoci

Pri snahe o pomoc je nevyhnutné aby ste konali čo najviac premyslene a dbali predovšetkým na vlastnú bezpečnosť.

Svoje auto vždy odstavte aspoň 15 metrov pred miestom nehody, aby sa vytvorila bezpečnostná zóna v prípade nárazu ďalšieho vozidla s nepozorným vodičom.

Ak ste na frekventovanej ceste alebo na diaľnici, zabezpečte, aby všetci cestujúci, ktorí neposkytujú prvú pomoc vystúpili a odišli na bezpečné miesto. Napríklad za krajnicu.

Zapnite výstražné osvetlenie vášho auta, oblečte si reflexnú vestu a na vozovku položte výstražný trojuholník. Na mieste nehody nikdy nefajčite.

Ak ste sa opatrne premiestnili k havarovanému vozidlu, pokúste sa (pokiaľ je to možné a bezpečné) vytiahnuť kľúčik zapaľovania. Tento drobný detail totiž výrazne znižuje riziko vzniku požiaru.

Stále však majte na pamäti, že riziko ešte celkom nepominulo, lebo elektrické obvody preruší len odpojenie autobatérie, na čo už treba špeciálne vybavenie.

Miesto nehody je dôležité poriadne označiť a zvýšiť tak aj vlastnú bezpečnosť (zdroj: Union poistovňa)

Obrázky z akčných filmov nás často presviedčajú, že každé auto je po nehode v plameňoch. V skutočnosti je požiar alebo prípadný výbuch zriedkavý a vzniká v priebehu prvej minúty po náraze.

„Ak by totiž havarované vozidlo malo vybuchnúť tak, ako to vidíme v akčných filmoch, podľa hasičov sa to udeje do dvoch minút od nárazu. Ak sa dovtedy nič také nestane, záchrancovi už nič nehrozí.“ Hovorí Viliam Dobiáš, záchranár a prezident Slovenského Červeného kríža.

Zároveň však dodáva, že keď vidíte dym v motorovom priestore alebo počujete iskrenie, radšej sa k autu nepribližujte.

Ďalším krokom je predbežné zistenie počtu poranených osôb. Oslovte ich, sledujte krvácanie, deformácie končatín a opýtajte sa ich na bolesť. Hneď potom sa pokúste havarované auto zabezpečiť proti pohybu pomocou ručnej brzdy alebo podložením kolies.

Ak je vozidlo na boku, neotáčajte ho, kým sú zranení vo vnútri. V prípade, že je záchrancov viac, môžu si rozdeliť úlohy a pokúsiť sa riadiť premávku. Vždy však s ohľadom na vlastnú bezpečnosť.

2. Poskytnutie prvej pomoci

Pri poskytovaní prvej pomoci sa na úvod snažte zistiť druh poranení a počet ranených. Hneď potom je potrebné preniesť ranených v ohrození života na bezpečné miesto a do bezpečnej vzdialenosti od vozidla. Predtým je dobré si pripraviť deku alebo termofóliu, ktorú nájdete v autolekárničke.

Pri snahe o pomoc je najdôležitejšie poskytnúť neodkladnú prvú pomoc - kompresie hrudníka a záchranné dýchanie, zastavenie krvácania, uloženie do stabilizovanej polohy pri bezvedomí (zranený leží stabilne na boku) a prevencia šoku (ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti a transport).

Život zachraňujúce úkony: Záklon hlavy - uvoľnenie dýchacích ciest

- uvoľnenie dýchacích ciest Dýchanie z pľúc do pľúc – nemusí sa vykonávať ak je ohrozený záchranca

– nemusí sa vykonávať ak je ohrozený záchranca Stláčanie hrudníka – masáž srdca (stred hrudnej kosti, hĺbka cca 5 cm)

– masáž srdca (stred hrudnej kosti, hĺbka cca 5 cm) 30 stlačení, 2 vdychy - u dieťaťa začíname 5 úvodnými vdychmi

- u dieťaťa začíname 5 úvodnými vdychmi Zastavenie závažného krvácania - zatlačením rany (stačí aj holými rukami)

- zatlačením rany (stačí aj holými rukami) Nezabudnite: Aj samotná masáž srdca bez dýchania je život zachraňujúci úkon.

Tým, ktorí majú obavy z poskytnutia prvej pomoci doktor Dobiáš pripomína, že aj nedokonalá prvá pomoc je vždy lepšia ako žiadna.

Aj neodborná prvá pomoc je lepšia ako žiadna (zdroj: Malteser)

Okrem prvej pomoci členom posádky v ohrození života je tiež potrebné zistiť od orientovaných cestujúcich počet osôb vo vozidle. Potom však aj tak vždy prehľadať automobil a okolie, pretože sa v ňom môžu nachádzať vymrštené osoby, ukryté malé deti alebo dezorientovaní cestujúci.

Nezabúdajte samozrejme ošetriť ostatné poranenia cestujúcich - zlomeniny, popáleniny či rany, ktoré neohrozujú život, ale ich oneskorené ošetrenie môže spôsobiť komplikácie.

3. Privolanie špecializovanej pomoci

Jeden zo svedkov na mieste dopravnej nehody po orientačnom zistení počtu postihnutých osôb a druhoch poranení zároveň informuje operačné stredisko, aby bolo možné vyslať posily cielene podľa počtu osôb a spôsobu transportu.

V telefonáte je dôležité popísať druh nehody (pád, zrážka alebo požiar...), počet zranených a druh zranení a prípadne iné zvláštne údaje.

Ilustračné foto. (zdroj: SME - Vladimír Šimíček)

Pamätajte, že ak svedkovia nehody nezistia počet ranených a približné poranenia, operátor pošle jedno záchranárske vozidlo. Až po príchode záchranného vozidla na miesto sa zistí, že v ležiacej polohe treba transportovať troch postihnutých.

Aj keď si posádka havarovaného auta dokáže privolať pomoc, tá príde najskôr o 10 - 15 minút. Ak teda stratíte dve minúty zisťovaním stavu, postihnuté osoby ešte stále dostanú odbornú pomoc o štvrť hodiny skôr.

Nemôžete stihnúť všetko

Nemôžete stihnúť všetko. Najdôležitejšia je vaša bezpečnosť, potom život ohrozujúce stavy, nakoniec všetko ostatné. S postihnutými hýbte len pri ohrození ich života. Ak musíte pre ohrozenie života hýbať vozidlom, označte polohu.

Iniciatívne zapojte do pomocných prác okoloidúcich, ale nie osoby z postihnutých automobilov. Pomocníci aj bez školenia môžu podržať, podoprieť, prikryť, organizovať dopravu v bezpečnom odstupe a upokojovať postihnutých.

Za spoluprácu, odborné rady a cenné postrehy pri tvorbe tohto článku ďakujeme Slovenskému Červenému krížu.