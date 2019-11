Máte auto s naftovým motorom? Na čo si dať v zime pozor

Zimná nafta môže zachrániť palivový filter.

26. nov 2019 o 17:39 Peter Kálmán

Pokiaľ máte auto s naftovým motorom a od polovice novembra ste tankovali, tak v nádrži už automaticky máte takzvanú zimnú naftu. Zaujímalo nás, v čom je iná a ako v zime zaobchádzať s dieselovým motorom.

Od 16. novembra do konca 28. februára sú prevádzkovatelia čerpacích staníc povinní poskytnúť palivo, ktoré je prispôsobené na používanie v zimných mesiacoch.

Pozor na palivový filter

Mínusové teploty sú všeobecne nepriateľom áut a dávajú zabrať palivovému systému.

V nafte sa totiž bežne nachádza parafín, ktorý má pod bodom mrazu tendenciu kryštalizovať. Keď sa kryštáliky pospájajú, hrozí, že upchajú palivový filter a vy nenaštartujete.

Práve preto sa používa zimná motorová nafta triedy F s aditívami, ktoré prispievajú k bezproblémovej filtrovateľnosti paliva. Parafínové kryštáliky síce vznikajú aj tak, ale sú menšie a neupchávajú palivový filter.

Platí, že teplota, pri ktorej nafta nepretečie cez filter, sa nazýva medzná teplota filtrovateľnosti (MTF).

V našich podmienkach nafta má MTF nula stupňov Celzia, zimná nafta –20° C, prechodná (jarná a jesenná) nafta –10° C. Takzvaná arktická nafta má MTF nižšie ako –30° C.

Pokiaľ autom s naftovým motorom často nejazdíte, ale prezuli ste na zimné gumy a plánujete ho v zime používať, vyjazdite čo najskôr staršiu naftu v nádrži a dotankujte zimnú.

Aditíva dolievať už netreba

„Dnes sa už neodporúča pridávať do zimných palív ďalšie aditíva, ktoré by mali ochranu ešte zlepšiť. Nekompatibilné komponenty môžu vyvolať reakcie, ktoré naopak spôsobia výrazné zhoršenie požadovanej ochrany a vďaka nedostatočne rozpusteným prísadám môže dôjsť k upchatiu filtrov,“ vysvetľuje Petr Šindler, manažér komunikácie Shell.

Už vôbec sa do nafty neodporúča pridávať benzín alebo petrolej, pretože sa tak zhoršuje mazacia schopnosť nafty a znižuje sa jej zapaľovacia schopnosť v dôsledku poklesu cetanového čísla dôležitého pre studený štart.