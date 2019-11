Ultrarýchlu nabíjaciu stanicu už má aj Bratislava

Na 400 km dojazd stačí nabíjať 15 minút.

27. nov 2019 o 17:19 Peter Kálmán

BRATISLAVA. Donedávna jediná ultrarýchla nabíjacia stanica elektromobilov na odpočívadle Budča pri Zvolene už nie je sama. V bratislavskom obchodnom centre Aupark totiž pribudli dve rovnako výkonné nabíjačky.

V utorok 26. novembra ich uviedli do prevádzky Západoslovenská energetika (ZSE) spolu so svojimi partnermi. Ide o šesť parkovacích miest s nabíjacími stojanmi, pričom dva z nich dokážu nabíjať výkonom 350 kW.

Nový nabíjací hub ZSE Drive pre šesť elektromobilov v obchodnom centre Aupark. (zdroj: Peter Kálmán)

Ide o stojany HP Terra od spoločnosti ABB, ktoré sú vybavené konektormi CCS a CHAdeMO. Sú teda kompatibilné s európskymi aj ázijskými elektromobilmi.

Má to jeden háčik

Nabíjací hub, ako ZSE toto miesto prezýva, je tiež vybavený štvoricou klasických wallboxov s výkonom 22 kW.

V prípade 350 kW stojanov sa elektromobil dokáže na 400 km dojazd nabiť za 15 minút. Má to však jeden háčik.

Takéto ultrarýchle nabíjanie zatiaľ žiadne z elektrických áut nedokáže naplno využiť, najbližšie k nemu bude mať Porsche Taycan, ktoré je koncipované na 270 kW.

Ako prvý si nabíjanie vyskúšal moderátor a zabávač Sajfa s Mercedesom EQC. Ten zvládne zatiaľ iba 110 kW odber. Netreba mať pri sebe už ZSE kartu, ani kľúčenku s čipom, na nabíjanie stačí cez aplikáciu načítať QR kód na stojane.

Nový nabíjací hub sa nachádza v podzemnom parkovisku P4 v zelenej zóne.

Ďalšie stanice majú pribudnúť čoskoro

Pod označením ZSE Drive má do konca roka pribudnúť 103 nabíjacích staníc, z čoho 51 bude rýchlonabíjacích s výkonom 50 kW, ďalších 18 bude ultrarýchlonabíjacích do 350 kW a 34 so striedavým prúdom a výkonom 22 kW.

Minulý rok mala spoločnosť vybudovaných zatiaľ iba 40 nabíjacích staníc. Úsilie spraviť adekvátnu infraštruktúru pre elektromobily je súčasťou väčšieho projektu NEXT-E.

Ten je spolufinancovaný z fondu CEF Európskej únie a na Slovensku vďaka nemu vznikne 25 nových nabíjacích staníc, z toho 18 rýchlonabíjacích a 7 ultrarýchlych.