Honda e ide do predaja s luxusnou výbavou a smelou cenou

Prvé autá prídu k majiteľom v lete 2020.

4. dec 2019 o 16:03 Peter Kálmán

BRATISLAVA. Hoci o malé mestské autá už dlhšie klesá záujem, Honde sa podarilo prísť s dizajnom, ktorý mnohých oslovil. Má totiž čisté línie inšpirované minulosťou a zároveň ide o technológiami nabitý elektromobil.

Práve táto skutočnosť sa prejavila aj na cene, ktorú tento týždeň zverejnilo slovenské zastúpenie Hondy spolu s výbavou.

O tom, že dnes predáva dizajn aj zaujímavé technologické riešenia svedčí fakt, že v Európe sa na kúpu Hondy e zaregistrovalo už 40-tisíc záujemcov. Čo teda novinka ponúkne?

Na výber budú dve výkonnostné verzie, obe s 35,5 kWh batériou. Slabšia má výkon 100 kW (136 koní), silnejšia 113 kW (154 koní) a krútiaci moment až 315 Nm.

Zrýchlenie z nuly na sto trvá 8 sekúnd a zaujímavosťou je tiež zadný pohon. Dojazd nie je príliš veľký, no podľa Hondy až 220 kilometrov na jedno nabitie.

Pre porovnanie, Peugeot e-208 má tiež 100 kW (136 koní) a dojazd 340 km, podobne aj Renault Zoe s dojazdom 386 km a najlacnejší elektromobil Škoda Citigo-e iV s výkonom 61 kW (83 koní) uvádza dojazd 260 km.

Honda e rozmery Rázvor: 2 530 mm

2 530 mm Dĺžka: 3 894 mm

3 894 mm Šírka: 1 752 mm

1 752 mm Výška: 1 512 mm

1 512 mm Objem kufra: 171 l

Pri rýchlonabíjaní jednosmerným prúdom (100 kW) sa Honda e nabije na 80 percent za pol hodinu, rovnako ako Peugeot e-208.

Oproti nemu má však oveľa zaujímavejšiu výbavu a a cieli skôr medzi prémiu.

Už základ je veľmi slušne vybavený a má 16-palcové hliníkové kolesá, automatickú klimatizáciu, dve 12,3-palcové obrazovky infotainmentu aj s navigáciou, kamery namiesto spätných zrkadiel, vyhrievané sedadlá, či parkovacie senzory vpredu aj vzadu spolu s cúvacou kamerou.

Zoznam jazdných asistentov je bohatý a na podobný sme zvyknutí pri väčších autách. Nechýba adaptívny tempomat s funkciou autonómnej jazdy v kolóne, inteligentné odomykanie a štartovanie pomocou smartfónu, udržiavanie v jazdnom pruhu aj automatické brzdenie pri riziku kolízie.

Základná výbava Honda e stojí 34 990 eur, so štátnou dotáciou 26 990 eur.

Honda e (zdroj: Honda)

Vyššia výbava Advance pridáva možnosť objednať si 17-palcové hliníkové kolesá, vnútorné spätné zrkadlo tvorí obrazovka, čelné sklo je vyhrievané, nechýba parkovací asistent, vyhrievaný volant, 230 V zásuvka a sledovanie mŕtveho uhla aj asistent pre cúvanie na cestu.

Výbava Advance s výkonnejším elektromotorom vyjde na 37 990 eur a s dotáciou na 29 990 eur. Podobne veľký Renaul Zoe stojí s dotáciou 23 900 eur, a Peugeot e-208 vyjde na 20 990 eur.

Okrem výbavy pokrokovej Hondy treba spomenúť aj ďalšie technické riešenia, ktoré prirodzene dvíhajú cenu auta. Sú to napríklad bezrámové bočné okná či skryté kľučky.

Dá sa tak konštatovať, že ak by sa Tesla odhodlala ísť do segmentu malých áut, ponúkla by zrejme podobné riešenia.