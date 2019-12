Cesty a horské úseky sú zjazdné, vodičov potrápi hmla

Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý.

6. dec 2019 o 9:07 SITA

BRATISLAVA. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý.

Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej stránke.

Vodičov však upozorňuje, že v lokalitách Štós, Sobrance a Myjava sa vyskytuje hmla s dohľadnosťou do 100 metrov a v lokalitách Čebovce, Sliač, Čaňa, Slovenské Kľačany, Veľký Krtíš, Široké, Fričovce s dohľadnosťou do 200 metrov.

Takisto varuje, že na cestách III. tried v obvode Humenné je miestami zľadovatený sneh do 1 cm.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do 1 - 2 cm.

Na horských priechodoch Vrchslatina, Huty, Štós, Chorepa, Súľová a Grajnár je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu hrúbky 1-2 cm, na horskom priechode Herlianske sedlo je miestami utlačený sneh do 3 cm. Priechody sú však zjazdné.