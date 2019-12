Zomrel Gérard Detourbet, otec cenovo dostupných áut Dacia

Stál za vznikom rumunského Logana aj indického Kwidu.

6. dec 2019 o 17:17 Peter Kálmán

PARÍŽ. Nemal rád autá, no napriek tomu je autorom jedného z najúspešnejších projektov v automobilovom priemysle.

Zo začiatku jeho plánu spraviť z Dacie ziskovú automobilku málokto veril, dnes Sandero či Logan bežne stretneme aj v západnej Európe a automobilka ročne vyrobí vyše 700-tisíc áut. Vo štvrtok 5. decembra zomrel Gérard Detourbet, manažér automobilky Renault.

Detourbet začal v Renaulte pracovať v roku 1971 ako zamestnanec školiaceho centra. Predtým bol matematik. Za deväť rokov sa vypracoval na manažéra vo fabrike v Sandouville, kde mal na starosť výrobu dielov pre Renault 25.

Po tom, čo Renault od rumunskej vlády odkúpil väčšinový podiel v Dacii, Detourbet mal na starosti priviesť k životu Projekt X90, ktorého výsledkom bola v roku 2004 Dacia Logan.

Najlacnejšie autá na trhu

Išlo o auto, ktoré bolo prísne účelové a viaceré automobilky mimo Európy ho licenčne vyrábajú dodnes. Potom prišli ďalšie Dacie vrátane úspešného SUV Duster.

Detourbet vždy autá vnímal iba ako spôsob dopravy. Doslova ich staval okolo ceny, moderné technológie považoval za niečo, čo sa dodávatelia snažia vnútiť automobilkám a tie na to často skočia.

Bol názoru, že Dacia môže vyrábať aj desať rôznych modelov, no vždy musí ísť o autá s najnižšou cenou na trhu. Pokiaľ sa tento model poruší, Dacia stratí zmysel.

„Ak by som mal spraviť luxusné auto, bol by to problém, pretože také autá musíte milovať a ja nemám rád autá,“ povedal raz Detourbet pre nemecký denník Handelsblat.