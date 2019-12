Autá, ktoré nás pri testovaní v roku 2019 najviac zaujali

V rebríčku má zastúpenie takmer každý segment.

30. dec 2019 o 7:00 Daniel Balucha

(Zdroj: Car of the Year)

Automobilový rok 2019 sa blíži k svojmu koncu a pre našu redakciu to znamená, že nastal čas bilancovať. Pozreli sme sa na uplynulých 12 mesiacov cez poznámky z testovacích zápisníkov a vybrali sme desať áut, ktoré boli v uplynulom roku podľa nášho názoru najlepšie alebo aspoň najzaujímavejšie.

Do rebríčka sme zaradili autá naprieč viacerými segmentami. Nachádzajú sa v ňom novinky za ľudovú cenu i prémiové modely. Každé nás zaujalo niečim iným, no všetky boli svojim spôsobom jedinečné.

Pozrite si prehľad desiatich áut, ktoré u nás v roku 2019 zanechali najvýraznejšiu stopu.

Toyota Corolla

Toyota Corolla (zdroj: Toyota )

Toyota Corolla prišla tento rok už vo svojej dvanástej generácii a v nižšej strednej triede nahradila odchádzajúci model Auris. V ponuke sú tentokrát hneď tri karosárske verzie.

Corollu môžete mať ako praktické kombi, mestský hatchback alebo ako klasický sedan. Všetky verzie sa predávajú ako so spaľovacím motorom, tak aj s hybridnou technológiou, ktorá je pýchou značky Toyota.

Nás najviac zaujala kombinácia nízkej spotreby a výkonu v prípade hybridu. Okrem toho však Corolla poteší aj sympatickým dizajnom, modernými technológiami a príjemnými jazdnými vlastnosťami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Toyota Corolla v novej generácii spája krásu so spoľahlivosťou (test) Čítajte

Renault Clio

Renault Clio (zdroj: Renault)

Príchod piatej generácie modelu Clio bol pre Renault jednou z najvýznamnejších udalostí v tomto roku. Mestský hatchback s diamantom na prednej maske je totiž aktuálne európskym kráľom svojho segmentu.

Renault sa pri opise nového Clia opiera o slogan „Evolúcia zvonku, revolúcia zvnútra“, ktorý ho dokonale vystihuje. Klientom sa dizajn štvrtej generácie páčil natoľko, že francúzsky výrobca sa ho rozhodol iba mierne osviežiť.

V interiéri však neostal kameň na kameni. Pribudli kvalitné materiály, moderné technológie a poriadna dávka komfortu. Klienti si dokonca môžu vyberať medzi benzínovým a naftovým motorom, zvoliť si môžu trojvalec i štvorvalec.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Renault Clio TCe 130: Nech žijú štvorvalce v malých autách (test) Čítajte

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny (zdroj: Suzuki)

Pri tomto aute si možno mnohí z vás položia otázku, či sme náhodu cestou do redakcie nepadli na hlavu. Suziki Jimny je však natoľko originálne, že v našom výbere jednoducho nemohlo chýbať.

O malý off-road je vo svete väčší záujem, než ktokoľvek čakal. Ľudí zaujal podarený dizajn a veľa spravila aj príťažlivá žltá farba Kinetic Yellow. Auto si zrazu všimli aj tí, čo ani nevedeli, že nejaké Jimny existuje už desaťročia.

Okrem zachovania skvelých terénnych schopností výrobca zapracoval aj na poctivom spracovaní interiéru s modernými prvkami, v ktorom nič nevŕzga a celkovo na autentickosti, ktorá vie vyčarovať úsmev a dnes je už pomerne vzácna.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Suzuki Jimny vyzerá roztomilo, no nie je autom pre každého (test) Čítajte

Mercedes-Benz triedy B

Mercedes triedy B (zdroj: Mercedes)

Zvýšený záujem o SUV rôznych veľkostí negatívne ovplyvnil predajnosť v takmer všetkých ostatných kategóriach. Najviac však asi v segmente rodinných áut, ktoré označujeme ako MPV.

Mercedes sa preto rozhodol zabojovať o zákazníka, ktorý si uvedomuje, že to čo ponúkajú moderné minivany mu nedá žiadne včera vymyslené, moderné pseudo SUV. Výsledkom snaženia nemeckej automobilky je nový Mercedes triedy B.

Moderné rodinné auto s príťažlivým dizajnom a prepychovým interiérom dorazilo do showroomov a krivka predaja v segmente MPV odrazu začala stúpať. A to nie je náhoda.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Keď si Mercedes triedy B zaslúži hodnotenie za A (test) Čítajte

Škoda Citigo-e iV

Škoda Citigo-e iV (zdroj: Škoda )

Samotné Citigo netreba nijako zvlásť predstavovať. Od roku 2011 prešlo iba ľahkým faceliftom a vyzerá stále prakticky rovnako. Od začiatku bol dizajn spravený tak, aby auto rýchlo nezostarlo.

Škoda však nedávno predstavila Citigo v čisto elektrickej verzii iV. Technicky ide o modernizovaný Volkswagen e-Up! s predĺženým dojazdom. Mestské autíčko poháňa elektromotor a na jedno dobitie prejde viac ako 200 kilometrov.

Vďaka štátnej dotácii je tu zrazu slušný elektromobil do mesta za 9 590 eur. Lenže má to jeden veľký háčik. Elektrické Citigo je na celý budúci rok zatiaľ vypredané.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vyskúšali sme najlacnejší elektromobil. Škoda Citigo zrazu dáva zmysel Čítajte



BMW radu 3

BMW radu 3 (zdroj: BMW)

Existuje niekoľko áut, ktoré sú na trhu už po mnoho generácií a sú vzorom pre ostatné vozy v triede. Za ich menom sa skrýva oveľa viac než len auto. Sú to stálice, ktoré majú svojich fanúšikov a často určujú smer, akým sa segment uberá. A jedným z nich je aj BMW radu 3.

V Mníchove opäť ukázali, že veľmi dobre vedia čo robia a siedma generácia obľúbeného radu 3 sa skutočne vydarila.

Ukazuje, že napriek technologickým pokrokom a smeru akým sa automobilový priemysel vydáva, je stále možné vyrobiť auto, ktoré je vybavené najmodernejšími jazdnými asistentmi, no zároveň je zábava s ním jazdiť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nové BMW radu 3 ukazuje aký má byť športový sedan Čítajte

Kia XCeed

Kia XCeed (zdroj: Kia )

Kia XCeed bola nielen na Slovensku mimoriadne očakávaným automobilom najmä preto, že mala vyplniť doteraz prázdny priestor medzi dvojicou Stonic a Sportage a zároveň doplniť úspešný modelový rad Ceed.

Nám zároveň ukázala, že nie je iba ďalším tuctovým crossoverom. Dostala podmanivý dizajn, pýši sa dobrou technikou i bohatou výbavou. Jazdí naozaj slušne a na svoje si prídu milovníci benzínu aj nafty.

Mnohí slovenskí zákazníci už teraz v Kii zaiste vidia svoje budúce auto. Neskôr dokonca prídu ešte aj hybridné či plug-in hybridné verzie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kia XCeed nie je len štýlový, ale aj praktický crossover zo Žiliny Čítajte



Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid (zdroj: Honda )

Vzhľadom na dnešné trendy by bolo asi dosť zvláštne, ak by sa v našom výbere neobjavilo hybridné SUV. Dlho sme váhali, či si vyberieme Hondu CR-V alebo Toyotu RAV4, no naša voľba napokon predsa len padla na Hondu.

Pri hybridnom SUV je prirodzene najdôležitejšia spotreba paliva. Hybridná Honda CR-V jazdí za menej ako 5,5 litra na 100 kilometrov.

Avšak v prípade, že budete auto využívať prevažne v meste, pokojne podleziete hranicu piatich litrov benzínu na sto kilometrov, čo je menej, ako v prípade hybridnej Toyoty RAV4.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Honda CR-V nám dokázala, že hybrid má zmysel aj v SUV (test) Čítajte

Peugeot 508

Peugeot 508 a Peugeot 508 SW (zdroj: Peugeot)

Francúzi nemajú v našich končinách najlepšiu povesť keď ide o automobily. Stále kolujú reči o poruchovosti, často sa hovorí o nespoľahlivej elektronike a nízkej kvalite spracovania.



V Európe strednej triede dlhodobo kraľujú nemecké automobilky. Kvalitu, praktickosť, jazdné vlastnosti ani spoľahlivosť im vyčítať určite nemôžeme, avšak Nemcom obvykle chýba vyššia dávka emócií.

Peugeot 508 nie je možno tak praktický a priestranný, no omnoho viac hraje na emócie. Francúzske kombi si nás získalo podmanivým dizajnom, originálnym interiérom, bohatou výbavou i solídnymi jazdnými vlastnosťami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Peugeot 508 SW je dôkaz, že podarené kombi nemusí byť len nemecké Čítajte

Mazda 3

Mazda 3 hatchback a sedan (zdroj: Mazda)

Spraviť v mainstremovom segmente auto, z ktorého sršia emócie a ešte sa aj tvári prémiovo, je celkom komplikovaná úloha. Predstavy dizajnérov často predražujú náklady na výrobu, takže často je to o kompromisoch.

Keď sa však pozrieme na štvrtú generáciu Mazdy 3, nič také nevidíme a úplne smelo môže parkovať napríklad pri Mercedese triedy A.

Mazda súhru auta a vodiča s obľubou označuje Jinba Ittai, čo je japonský výraz pre splynutie jazdca a jeho koňa v jednu dušu. Keď sme o tejto filozofii Mazdy počuli prvýkrát, len sme ju považovali za typické reklamné reči, lenže Mazda to myslí úplne vážne a s novou Mazdou 3 nás o tom spoľahlivo presvedčila.

Súvisiaci článok