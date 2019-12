Auto ako služba a viac elektromobilov. Čo prinesie ďalšie desaťročie? (rozhovor)

Potreba vlastniť auto slabne.

25. dec 2019 o 7:00 Peter Kálmán

Koncept Peugeot e-Legend môžete, ale nemusíte šoférovať a aj tak vás dovezie do cieľa.(Zdroj: Peugeot)

BRATISLAVA. O ďalšom vývoji automobilov aj zmene ich vnímania sme sa zhovárali s analytikom Slovenského automobilového inštitútu a Revue priemyslu Martinom Jesným.

Ako sa zmenil automobilový priemysel za uplynulé desaťročie?

To, čo sme pred desiatimi rokmi nazývali krízou odštartovalo veľké zmeny. Predtým automobilový priemysel zažíval rozkvet a vyzeralo, že predaje nikdy neprestanú rásť a výrobcovia budú donekonečna prichádzať so silnejšími motormi.

Potom prišli roky 2008 a 2009, keď viaceré kľúčové trhy klesli a automobilky museli výrazne zefektívniť svoju výrobu a zbaviť sa často zaujímavých, ale okrajových modelov.

Dopyt sa znížil, čo pre vývojárov znamenalo, že museli prísť s lepšími autami, ktoré zákazníkov dokážu presvedčiť.

Hoci prišiel downsizing, teda zmenšovanie motorov, celkom paradoxne sa do menších áut dostali aj väčšie a výkonnejšie motory a taktiež oveľa bohatšia výbava, na akú sme boli zvyknutí pri prémiových autách. Jednoducho, začal sa boj o zákazníka.

Práve táto zmena pomohla automobilovému priemyslu sa rýchlo otriasť po kríze. Zároveň sa však do sféry áut začali vnárať regulácie, ktoré súvisia s citlivejším vnímaním životného prostredia a čoraz väčší dôraz sa začal klásť na ekológiu.

Týka sa takéto zhrnutie udalostí aj Slovenska?

Prejde ešte veľa času, kým tento faktor na Slovensku reálne pocítime, no už je prítomný a rastie jeho spoločenský význam. Tým sa dostávame k emisiám, z ktorých sa zrodila aj známa kauza Dieselgate. Zďaleka nešlo len o problém Volkswagenu, pretože v rôznej miere nasledovali prehrešky ďalších automobiliek.

Dospelo sa tak k zisteniu, že automobilky merali emisie tak trochu pokryteckým spôsobom, ktorý sa líšil od reálnej prevádzky auta. Výsledkom tak bol prechod na novú metodiku merania, známu pod skratkou WLTP.

Analytik Revue priemyslu Martin Jesný (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Aby automobilky splnili požiadavky WLTP aj emisné limity Euro 6d, z ponuky sa postupne sťahovali motory, ktoré čakala nová homologizácia. Vznikali tak výpadky vo výrobe, rástli čakacie doby na dodanie áut k zákazníkom. Osočovanie dieselových motorov citeľne ovplyvnilo predaje a to sú všetko veci, ktoré sa v istej miere dotýkali aj slovenského trhu.

Čo prišlo teraz v Európe, sú už také vysoké nároky na znižovanie emisií, že je otázne, či ich automobilky budú schopné spĺňať a či to regulátori už neprehnali. Už totiž začínajú ohrozovať fungovanie samotného automobilového priemyslu.

Ako sa budú predávať autá v blízkej budúcnosti? Ostane zachovaný koncept predajní s vystavenými modelmi vo výklade?

Klasický nákup auta je už v podstate minulosťou a celý tento proces v uplynulom desaťročí prešiel tiež výraznými zmenami.

Je dosť možné, že spôsob predaja áut ako sme ho roky poznali, takmer vymizne. Nielen s formou získavania auta, ale skôr ústupom od potreby vlastníctva. Základným faktorom kúpy bolo, že ľudia chceli auto vlastniť.

Ľudia už auto nechcú vlastniť?

Dôležitejšie začali byť faktory používania auta. Rozvoj miest a infraštruktúry na úrovni globálnej spoločnosti vôbec neznížil dopravné potreby, ale znížil možnosti individuálneho používania osobnej dopravy.

Už neplatí, že kto chce vlastniť auto sa jednoducho vozí. V mestách na to nie je miesto a je čoraz väčší luxus, aby sa do práce v aute viezol jeden človek. Začalo sa tak hovoriť o mobilite ako o službe, teda nevlastniť auto, ale využívať rôzne typy dopravy, ktorá je zdieľaná s inými osobami.

Ako takáto doprava vyzerá v praxi?

Odletíte napríklad na služobnú cestu lietadlom. Z letiska sa do centra odveziete vlakom. Ak sa však chcete dostať za mesto, prenajmete si auto, ktoré v ten istý deň v rámci systému zdieľanej mobility použili aj ďalší ľudia.

Potom sa odveziete pozrieť si centrum a vlakom naspať na letisko. Samozrejme, je to len jeden z množstva príkladov mobility.

Nejde o koncept, ktorý by sa týkal iba individuálnej dopravy, ale aj rôznych organizácií a doručovateľských služieb. Cieľom je používať menšie vozidlá tak, aby dlhšie nezaberali drahocenný verejný priestor a podľa možnosti, aby v danom meste nevytvárali hluk a emisie.

Bavíme sa o živote v meste. Častým argumentom najmä odporcov elektromobilov býva otázka, že čo keď si chcú vyraziť s rodinou na výlet či dovolenku?

Počíta sa aj so systémom, ktorý zapája tiež väčšie autá, ako sú populárne SUV. Niektoré automobilky už začínajú uplatňovať koncept akéhosi odmeňovania.

Pokiaľ ste majiteľom malého mestského elektromobilu, tak spriaznená firma, ktorá spolupracuje s danou automobilkou, vám niekoľkokrát do roka požičia naftové SUV rovnakej značky alebo napríklad benzínové kombi, aby ste s rodinou mohli ísť na dovolenku a po zvyšok roka opäť využívali mestský elektromobil.

Prejdú veľké spoločnosti, ktoré majú vo firemnej flotile množstvo áut na elektromobily?

Záleží na aké účely autá využívajú. Kým obchodníci jazdia často veľké vzdialenosti a stále bude pre nich rozumnejšie mať služobné auto so spaľovacím motorom, tak pribúdajú ideálni adepti v oblasti služieb, ktorí si pohodlne vystačia s elektromobilom. Či už ide o taxíky alebo doručovateľov zásielok, všetko sú to vozidlá, pre ktoré je súčasný dojazd elektromobilov už dostatočný.

Stačí si zobrať takú dieselovú dodávku, ktorá niekde zastaví, aby kuriér doručil zásielku a nechá auto s naštartovaným motorom.

Pod oknom vám tak hučí a dymí auto, čo by sa pri elektrickej dodávke už nedialo. Takže dostávame sa k tomu, že využitie nových a inteligentných technológií umožní efektívnejšie fungovanie dopravy.

Najnižšie emisie sú tie, ktoré sa nijakým spôsobom nespotrebujú, čo súvisí so spomínanou efektivitou. Elektromobily nemusia byť odpoveďou na každý druh dopravy.

Prečo majú elektromobily často výstredný dizajn?

Automobilky takýmto spôsobom upozorňujú na svoj nový produkt, ktorým ho odlíšili od zvyšku portfólia. Čoraz častejšie sa však stretávame už aj s opačným prístupom, že nové elektromobily vyzerajú úplne rovnako, ako autá s benzínovým či dieselovým motorom.

Takáto unifikácia automobilkám prináša zníženie nákladov a zároveň zjednodušuje začlenenie elektromobilov do firemnej flotily.

Kedy budú elektromobily stáť toľko, čo dnes autá s benzínovým motorom?

Vezmime si automobilku ako Dacia. Jej úspech spočíva v tom, že dokáže predávať moderné autá za veľmi slušnú cenu vďaka tomu, že sa používa technológia, ktorej vývoj už bol zaplatený pri trochu drahších renaultoch.

Presne to je cesta, ako ponúknuť aj cenovo dostupný elektromobil. Pretože ak naozaj majú predaje elektromobilov v nasledujúcich rokov tvoriť na trhu 30 a podľa niektorých prognóz až 50-percentný podiel, tak to už sa bavíme o miliónoch vyrobených elektrických áut.

Koncept Renault City K-ZE je predzvesť cenovo dostupného elektromobilu, ktorý do Európy príde pod značkou Dacia. (zdroj: Renault)

Nebudú ako tie z prvej vlny alebo často aj súčasné, že ponúkajú čo najväčší dojazd alebo výkon a tiež bohatú výbavu. Už bude jednoducho nevyhnutné robiť nákladovo výhodné elektrické autá.

Riešením je napríklad jednotná podvozková platforma, ako MEB v prípade Volkswagenu. Dnes už vieme, že ju využije aj Ford a čím viac partnerov sa nájde, ktorí tiež na nej postavia svoje elektromobily, tým bude technológia vrátane batérií a elektromotoru lacnejšia.

Môže prípadný príchod krízy, ktorou média občas strašia zastaviť nástup elektromobilov?

Krízou nestrašia iba médiá. Lenže ak to porovnáme s krízou pred desiatimi rokmi, tak tá mala konkrétnu príčinu a to nedostatok peňazí po krachu veľkých investičných bánk. Svetová ekonomika mala vtedy naozaj problém s vlastným fungovaním. Nijaký taký faktor sa zatiaľ ani len nečrtá.

Treba si uvedomiť, že v automobilovom priemysle je veľký rozdiel medzi rastom a rozvojom. Že po dlhých rokoch intenzívneho rastu predaja áut sa to niekde zastaví, sa dalo očakávať. Nemôže sa tak diať donekonečna a téma udržateľný rast je vlastne nezmysel. Rast svoju potrebu naplnil, ale priestor pre rozvoj tu naďalej ostáva.

Opäť to súvisí s tým, že dopravné potreby sa neznížia, len sa tie isté autá budú viac a častejšie využívať. Treba si totiž uvedomiť, že autá, ktoré denne vidíme zaparkované pred domom na sídlisku sa používajú len na 5 percent zo svojej celkovej životnosti a len výnimočne viac ako 10 percent. To je veľmi neefektívne.

Príklad: Je večer a v centre mesta končí veľké predstavenie v opere. Na ulicu zrazu vyjde stovka ľudí, ktorá sa chce dostať domov. Tí, čo bývajú blízko sa prejdú pešo, ako to majú domov ďalej, zavolajú si taxík alebo pôjdu hromadnou dopravou.

Koncept autonómneho vozidla Volkswagen Sedric. (zdroj: Volkswagen)

Pokiaľ bude doprava v meste riadená nejakým inteligentným systémom, tak na miesto budú vyslané spoje hromadnej dopravy a aj taxíky. Takýmto spôsobom sa veľmi zefektívni prevádzka.

Čo nám však dávajú modrené technológie, sú aj obrovské možnosti individualizácie. Ak sa na dopravu v meste pozrieme pragmaticky, skutočne nie je efektívne, aby niekto jazdil 20 kilometrov do práce na veľkom SUV alebo športiaku s vysokou spotrebou. Ani majitelia takýchto áut v budúcnosti ale nemusia prísť o zábavu či radosť z jazdenia, len sa to oddelí od dopravných potrieb.

Budú napríklad prenajímatelia športových áut s ktorými sa môžete previezť na okruhu alebo off-roadov do ťažkého terénu. Takéto služby existujú už v súčasnosti, no ich význam bude do budúcna rásť.

Milovník športového alebo terénneho auta si často zakladá na tom, že je jeho vlastníkom.

Áno, do budúcna sa takéto vnímanie zmení. Dnes vo veku okolo 50 až 60 rokov existuje iba málo majiteľov takých áut, ktorí by sa ich vedeli len tak vzdať. Pri mladších ľuďoch vo veľkých mestách na západe už vidieť zmenu uvažovania.

Využívať auto a nevlastniť ho je jednoduchšie a naopak, vlastniť auto a denne ho nevyužívať je už drahý špás.

Pre súčasnú generáciu tínedžerov už nie je taká priorita vlastniť auto ale môcť sa odviezť. Aj vďaka sociálnym sietiam sa už takáto doprava bude vnímať ako služba, ktorá poskytuje nekonečno možností.

Je v najbližších rokoch reálne uvedenie autonómnych áut do premávky?

Autonómnu mobilitu už nevnímam ako nejakú vzdialenú fikciu, avšak zatiaľ by som sa bavil iba o uzavretých rezortoch ako areál veľkej fabriky či lyžiarske stredisko. Motiváciou na prechod k autonómnej mobilite bude v takomto prípade tiež efektivita, keďže sa ponúka komfortné a spoľahlivé riešenie kyvadlovej dopravy.

Samozrejme nejaké plné využitie autonómnych vozidiel, ktoré by vedeli v bežnej premávke nahradiť vodičov, tak to je skutočne ešte otázka na vzdialenú budúcnosť. Prekážkou sú stále ľudské chyby, ale aj právna a etická zodpovednosť.

Aká je budúcnosť SUV? Ide o niečo dočasné alebo už všetky autá budú v budúcnosti vyzerať ako SUV?

SUV sú stále veľkým fenoménom a už trochu vidieť, kam sa to zrejme poberie. Čoraz viac sa objavuje označenie crossover. Tieto autá nemajú ďaleko od bežného hatchbacku

Dizajnéri už teraz pracujú s tým, že ponúknu aspekty SUV áut ako vyššie sedenie, vyššia kapota a užšie okná pre pocit bezpečnosti, ktoré aplikujú v iných segmentoch, napríklad pri MPV.