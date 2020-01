Sony chce vyrábať autá, v Las Vegas predstavilo elektromobil Vision-S

Auto vzniklo v spolupráci s firmami Bosch a Magna Steyr.

7. jan 2020 o 11:43 Peter Kálmán

LAS VEGAS. Spoločnosť Sony si pre veľtrh spotrebnej elektroniky CES v Las Vegas pripravila veľké prekvapenie. Spotrebnú elektroniku totiž rozšírila o elektromobil.

Auto nesie rovnaký názov ako koncept Škody z roku 2016 z ktorého vznikol Kodiaq, teda Vision-S.

Sedan strednej triedy má atraktívne tvary a dizajnom trochu pripomína svojich elektrických konkurentov ako Tesla S, Porsche Taycan alebo čínsky Byton K-Byte.

Sony Vision-S v prvom rade prezentuje najmodernejšie technológie od japonského gigantu. Elektromobil má 33 senzorov, ktoré dokážu monitorovať okolie aj vnútro auta. Sony tu uplatnilo poznatky zo svojich kamier aj smartfónov.

Technológia primárne počíta s úrovňou autonómneho riadenia na úrovni 2, no dá sa rozšíriť až na úroveň 5, čo už je plne autonómne vozidlo.

Sony využilo svoje poznatky nielen v oblasti bezpečnosti, ale aj zábavy na palube.

Auto je vybavené priestorovým zvukom 360 Reality Audio, ktorý zabezpečuje až 30 reproduktorov v interiéri.

Prístrojová doska je minimalistická a z veľkej časti ju tvoria obrazovky. Dvojica krajných plní funkciu spätných zrkadiel, keďže auto sa spolieha na kamery. Výrobca zatiaľ nezverejnil samotné parametre auta.

Sony Vision-S by nevzniklo, ak by výrobca nespojil svoje úsilie s firmami aj Magna Steyr či Bosch. Aj to je dôkaz, že nepôjde len o demonštráciu najnovších technológií. Sony má zjavne plány dostať auto do výroby a pobiť sa o zákazníkov, ktorí chcú high-tech elektromobil.