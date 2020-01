V Bratislave hlásia zhustenú premávku, nehody aj štrajk autodopravcov

8. jan 2020 o 8:52 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave je v prvý pracovný deň po zimných školských prázdninách na viacerých úsekoch zhustená doprava a hlásené sú aj nehody.

V stredu zároveň v hlavnom meste na Rožňavskej v smere do centra pokračuje štrajk autodopravcov. Prejazd Rožňavskou je povolený len pre MHD. Na obchádzkach musia vodiči počítať so zdržaním.

Nehody na viacerých úsekoch

Zelená vlna RTVS upozorňuje na nehodu štyroch áut v Bratislave na Staromestskej. Autá sa zrazili v podjazde smerom z nábrežia. Obchádzka vedie cez bus pruh. Zdržanie hlásia vodiči zatiaľ do desiatich minút.

V stredu ďalej pokračuje štrajk autodopravcov. Neprejazdná je preto Rožňavská ulica pred križovatkou s Tomášikovou v smere do centra.

Prejazd je povolený len pre MHD. "Na obchádzkach počítajte s kolónami a so zdržaním," varuje vodičov Zelená vlna RTVS.

Vodiči sa zdržia v kolónach

Stella centrum eviduje kolóny a zdržania od desať do 20 minút na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, v hlavnom meste na ulici Svornosti, na Popradskej, Hradskej, Račianskej, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy.

Taktiež pred Prístavným mostom, v smere od Zlatých pieskov.

Kolóny sú hlásené aj z Čiernej Vody a z Vajnôr, medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, v Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy, za Blatným v smere na D1 a do Senca i v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova.