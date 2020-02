Francúzi vymysleli power banku na kolesách. Podporí predaj elektromobilov?

Môže vyriešiť nízky dojazd.

13. feb 2020 o 17:26 Daniel Balucha

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/wMV76WV5aws

PARÍŽ. Súčasný masívny príchod elektromobilov na svetový trh so sebou prináša veľké množstvo rôznych otázok a nejasností. Pozitívny vplyv na lokálne emisie je jasný, no ako to bude s nabíjaním akumulátorov? Kedy budú mať elektromobily dojazd na úrovni áut so spaľovacím motorom?

Zoberme si príklad so smartfónom. Využívame mnohé jeho funkcie, no iba v prípade, že je batéria nabitá. Ak sa vybije, neostáva nám nič iné, ako ho pripojiť na nabíjačku.

Pokiaľ nemáme dostatok času alebo zásuvka nie je poruke, príde vhod power banka, ktorá sa dá kúpiť už za pár eur.

Vďaka tomuto externému zdroju je nám smartfón dlhšie k dispozícii. Nevýhodou vtedy je horšia skladnosť, power banku musíme vláčiť so sebou.

Francúzska startupová firma EP Tender sa rovnakou optikou pozrela aj na elektrické autá a ich problémy s dojazdom. Vymyslela prenosný externý zdroj energie pre elektromobil.

Vynález, o ktorom hovoríme, má tvar prívesného vozíka a nachádza sa v ňom náhradný akumulátor. Jeho kapacita je 36,5 kWh, no Francúzi už pracujú aj na 60 kilowatthodinovej verzii.