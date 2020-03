Počas korony STK dočasne nefungujú, ale pokutu nedostanete

Pri pokute môže majiteľ podať odpor.

16. mar 2020 o 21:10 Peter Kálmán

BRATISLAVA. Pandémia, ktorá zasiahla Európu, skomplikovala väčšinu vybavovaní aj v oblasti motorizmu. Zatvorené sú predajne áut, ale aj autoservisy a tiež stanice technickej kontroly.

Kedže súčasná situácia bude trvať minimálne dva týždne, majitelia áut, ktorí už boli objednaní na kontrolu sa logicky zaujímajú, čo ďalej. Pokiaľ sa totiž doteraz nemohli s dostaviť na STK, napríklad z dôvodu, že auto bolo v servise alebo v zahraničí, hrozila pokuta.

Súvisiaci článok Beriete staršie auto na STK? Na čo si dať pozor Čítajte

Teraz Ministerstvo dopravy a výstavby našťastie zohľadnilo situáciu a vodičov, ktorí mali ísť s autom na kontrolu po 13. marci upokojuje.

„Okresné úrady budú prihliadať na súčasnú situáciu a nebudú sa dávať pokuty. Ak Vám však bude doručený rozkaz o pokute, odporúčame podať odpor a Vami uvádzané skutočnosti uviesť, že ste z objektívnych dôvodov nemohli absolvovať technickú kontrolu. Správny orgán situáciu vyhodnotí a keď sa to potvrdí, konanie o uložení pokuty bude zastavené,“ uvádza rezort na svojom Facebooku.

Horšia situácia je s autoservismi. Tie spolu s pneuservismi síce dostali od vlády výnimku a môžu byť naďalej otvorené, no väčšina majiteľov zo strachu z nákazy aj tak zatvára, minimálne do konca marca.

„Dostávame sa denne do kontaktu s veľkým množstvom ľudí. Denne sadáme do veľkého množstva áut. Všetci máme rodiny a len jedno zdravie. Nechávame zatvorené až do odvolania,“ uvádza v stanovisku pre zákazníkov Autoservis Japgarage.