Tatra okolo sveta pokračuje, koronavírus výprave zmenil trasu

Za mesiac prešla výprava vyše 6600 kilometrov.

30. mar 2020 o 13:11 Peter Kálmán

ISTANBUL, BRATISLAVA. Jednu z mála akcií, ktorú koronavírus zatiaľ nezastavil, je expedícia Tatra okolo sveta 2. Výprava je už vyše mesiaca na cestách a má za sebou prvú ostrú etapu. V súčasnosti sa nachádza v Turecku.

Výpravu tvoria stáli a dočasní členovia, ktorí sa pridávajú na jednotlivé úseky. Pripojiť sa môže každý, kto chce zažiť dobrodružstvo. Pravdou však je, že aj Tatru okolo sveta ovplyvnila pandémia.

Expedíciu tvoria dve vozidlá - špeciálne upravená Tatra 815 4x4 zvaná Trajda a ako doprovodné vozidlo slúži sériový karavan Adria Matrix Axess 600SP na podvozku Citroena Jumper.

Hoci karavan, ktorý dostal prezývku Bludička, nemá terénne schopnosti a občas ho musí Trajda potiahnuť, mal technické problémy za ten čas iba raz, Tatra už 49-krát.

Nákladiak vyrobený v roku 2005 poháňa vidlicový naftový osemvalec s objemom 12 667 cm3 a výkonom 230 kW, teda 314 koní. Priemerná spotreba špeciálu je takmer 40 litrov nafty na 100 km.

Otvorené hranice do Gruzínska už nestihli

Po tom, čo výprava vyrazila 22. februára z Prahy, smerovali jej prvé kilometre na Slovensko, potom do Maďarska, Slovinska, Chorvátska, do Bosny a Hercegoviny a cez Čiernu Horu do Albánska.

Súvisiaci článok Tatra po vyše 30 rokoch vyráža na cestu okolo sveta Čítajte

Odtiaľ sa pokračovalo do gréckeho Solúnu a bulharského Plodivu.

Meniaca sa situácia kvôli opatreniam okolo koronavírusu výpravu prinútila zrýchliť tempo a dostať sa čo najskôr na hranice medzi Tureckom a Gruzínskom.

Gruzínsko však zatvorilo hranice už 17. marca, teda o deň skôr, ako bola pôvodná informácia.

Tatra okolo sveta ešte absolvovala nočnú cestu cez zasnežený a šmykľavý priesmyk vo výške 2550 metrov nad morom, no do Gruzínska sa už nedostala, a tak musela ostať v Turecku, kde je doteraz.

Cestovanie podľa možností

Výprava si prispôsobuje plány podľa aktuálnym možnostiam. Momentálne sa posádka nachádza na pobreží Stredozemného mora pri meste Iskenderun, v južnom cípe Turecka, pri Sýrii. Aktuálnu polohu môžu fanúšikova sledovať online.

Za mesiac prešli 6 642 kilometrov a na palube sa vystriedalo 31 cestovateľov, momentálne má posádka iba 7 členov.

Pôvodné plány pri prvej etape Tatry okolo sveta 2 bolo prejsť za približne deväť mesiacov 22 krajín a skončiť vo Vladivostoku a odtiaľ na ďalšiu etapu sa presunúť loďou a pokračovať Južnou a Severnou Amerikou.

Cieľom expedície je oboznámiť verejnosť, ako sa žije ľuďom inde vo svete a zároveň šíriť povedomie o Česku aj Slovensku