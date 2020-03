Prečo nás nová Škoda Octavia okamžite zaujala (prvá jazda)

Prvé dojmy zo štvrtej generácie Škody Octavia sme mali zažiť na medzinárodnej prezentácii na ostrove Kréta. Lenže jediné, čo tam stihlo vzniknúť, sú produktové fotografie. Potom už všetko zmarila pandémia. Teda, takmer všetko.

Za volant novej Octavie sme sa predsa len dostali a dokonca na dlhšie ako pár hodín. Nová generácia českého, ale aj slovenského ideálu ponúka množstvo noviniek, preto sme na začiatok vybrali tie najzaujímavejšie, vrátane našich postrehov.

S Octaviou Combi sme sa zoznamovali v najvyššej výbave Style, ale so základným naftovým motorom 2,0 TDI, ktorý disponuje výkonom 85 kW, teda 115 koní.

Ľudia sa za ňou otáčajú

Ešte sa nám doteraz nestalo, aby sa ľudia za Škodou tak otáčali. Octaviu síce stretnete na každom rohu, ale zatiaľ nie v novej generácii. Niet divu, že zopár ľudí sa so záujmom pristavilo.

Jeden z nich sa opýtal, či je to Scala Combi. Síce nevieme, či iba žartoval, no ak nie, nemôžeme mu to mať za zlé. Isté spoločné črty dizajnu sa nájdu, najmä v tvare svetiel.

Full LED Matrix svetlá v noci dobre svietia a v Octavii sa objavujú prvýkrát. (zdroj: Marek Čepa)

Faceliftu predošlej Octavie sme až do konca akosi neprišli na chuť kvôli deleným predným svetlám. Tie sú už minulosťou, ale v ich vnútornom usporiadaní ešte vidieť menší odkaz na predchodcu. Deje sa tak iba za predpokladu, že sa pozeráte na najvyššiu výbavu Style s full LED Matrix svetlami, ktoré sa v Octavii objavujú prvýkrát.

Celkovo teraz Octavia pôsobí prémiovejším dojmom, kapota zachádza do bokov k blatníkom podobne, ako pri väčšom Superbe. Keď už sme pri veľkosti, novinka stoji na modernizovanej podvozkovej platforme MQB Evo.

Má nezmenený rázvor kolies 2 686 milimetrov, ale dlhšie previsy vpredu aj vzadu. Celkovo tak Octavia Combi medzigeneračne podrástla o 30 mm, takže meria 4 689 mm. Pre zaujímavosť, oproti prvej modernej generácii Octavie z roku 1996 už auto narástlo o 178 milimetrov.

Vo vnútri čaká revolúcia