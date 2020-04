S autonómnymi autami budeme menej šoférovať a viac piť

Tretina opýtaných by vypila viac, ak ich auto dovezie domov.

1. apr 2020 o 7:08 Filip Režný

PERTH. Aj keď v súčasnosti riešia automobilky úplne iné problémy, vývoj nasvedčuje, že cesty budúcnosti budú patriť plne autonómnym vozidlám.

Bez vodičov logicky klesne aj počet prípadov šoférovania pod vplyvom.

Ukázalo sa však, že rozšírenie takýchto áut by mohlo viesť aj k vyššej celkovej konzumácii alkoholu. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vypracovali vedci z Univerzity Curtin v austrálskom Perthe.

Výskumníci vyspovedali 1 334 ľudí, ktorí dosiahli vek potrebný na riadenie vozidla. Z nich 37 percent odpovedalo, že ak by mali k dispozícii samoriadiace auto, ktoré by ich doviezlo domov, vypili by si viac.

"Pýtali sme sa 1 334 dospelých Austrálčanov, z čoho asi polovica sa vyjadrila, že by po konzumácii alkoholu pravdepodobne použili autonómne vozidlo, a viac ako tretina by si dopriala viac alkoholu, ak by plánovali použiť autonómne vozidlo," povedal o výskume hlavný autor Leon Booth.

Neprekvapí, že táto odpoveď sa najčastejšie vyskytovala u respondentov, ktorí sú mladší, častejšie konzumujú alkohol a sú naklonení využívaniu autonómnych vozidiel.

Rozšírenie takýchto vozidiel by so sebou prinieslo pozitívne aj negatívne následky na zdravie ľudí, pričom práve alkohol zohráva dôležitú úlohu.

"Špecifickou výzvou bude podporiť použitie autonómnych vozidiel po pití bez podporovania pitia samotného," vyjadrila sa profesorka Simone Pettigrewová, spoluautorka štúdie.

Priznáva však, že je otázne, či sa konzumácia alkoholu skutočne zmení tak, ako štúdia predpokladá. O skutočnom dopade na spoločnosť sa presvedčíme až po rozšírení takýchto vozidiel, keďže zatiaľ s nimi má len minimum ľudí skúsenosti.

