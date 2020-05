Hyundai i10 ukazuje, že menej je niekedy viac (test)

Hyundai i10 1.2i Style - prehľad základných parametrov Cena od / verzia od (eur) 8 890 / 11 690 Spotreba kombinovaná - výrobca / test (l) 5,1 - 5,8 / 5,4 Objem batožinového priestoru (l) 252 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 425; 3 670; 1 680; 1 480

Ako by malo vyzerať ideálne auto do mesta? Pre niekoho je to luxusné SUV, no ak chceme byť úsporní, čo sa týka veľkosti, spotreby aj ceny, vyjde nám presný opak.

Samozrejme, nie je žiadnou novinkou, že mestské auto by malo zaberať čo najmenej priestoru, ale zároveň ho vo vnútri ponúknuť čo najviac. Do malého balenia treba vložiť úsporný motor, pridať obratnosť, dnes aj bohatú výbavu a nakoniec ho už len ponúknuť za priaznivú cenu.

Nový Hyundai i10 spĺňa všetky tieto požiadavky. Prichádza však v čase, keď nad budúcnosťou miniáut visia otázniky a sesterskú Kiu Picanto už v ponuke ani nenájdete. Má šancu najmenší Hyundai uspieť?

Základ pod 9 000 eur

Čo nás hneď zaujalo, je cena začínajúca pod úrovňou 9 000 eur. K tomu pridajme ešte celkom podarený a sympatický dizajn. Práve vzhľad je často dôležitým faktorom pri výbere. Bohaté možnosti prispôsobenia robia z áut v tomto segmente takmer módne doplnky.

Výnimkou nie je ani testovaná i10, ktorá do výbavy dostala takmer všetky položky v cenníku. Od základného modelu mala už riadne ďaleko, veď cena sa takmer zdvojnásobila a vyskočila na 16 270 eur.