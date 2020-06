Ako správne naštartovať auto s vybitou batériou?

Je dôležité dodržať správny postup aby sa predišlo poškodeniu.

13. jún 2020 o 8:24 Filip Režný

Vybitá autobatéria dokáže človeku poriadne skomplikovať plány. Tento problém prichádza väčšinou nečakane a v najnevhodnejšej chvíli.

Hoci by sa zdalo, že ide skôr o problém zimných mesiacov, táto téma je pre motoristov aktuálna po celý rok. Dvojnásobne to platí teraz, keď sa svet po korone dáva pomaly do pohybu, a s ním aj mnohé autá ktoré pandémia odstavila.

Stačí však byť dobre pripravený a problémy so štartovaním vyriešite za pár minút. Rozhodne najrozšírenejším pomocníkom v podobnej situácii sú štartovacie káble.

Kedysi bolo bežnou praxou auto roztlačiť, moderné autá to však neumožňujú. Najlepšou poistkou sú tak káble, ktoré stoja pár eur a nemali by chýbať v kufri žiadneho auta, najmä ak sa s ním príliš nejazdí.

Ceny štartovacích káblov sa pohybujú približne od 7 do 30 eur, nejde teda o veľkú investíciu. Je preto lepšie si ich zadovážiť a nespoliehať sa na to, že ich bude mať niekto iný.

Vyberajte tie s väčším prierezom, najmä ak ide o dlhšie káble. Dôležité je tiež pevné a kvalitné vypracovanie svoriek, ktoré sa pripevňujú na batériu.

Nesprávny postup môže poškodiť elektroniku

Často sa stretávame s otázkou, či je bezpečné používať štartovacie káble na moderných autách. Výkyvy napätia pri tomto procese by totiž mohli poškodiť citlivú palubnú elektroniku.