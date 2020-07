Nissan Ariya prichádza naštartovať novú generáciu elektromobilov

Nabíjací konektor CHAdeMO strieda rozšírenejší CCS.

20. júl 2020 o 13:54 Peter Kálmán

JOKOHAMA. Automobilky sa v súčasnosti predbiehajú v predstavovaní elektromobilov a snažia sa nimi čo najviac zaujať.

Čo má však robiť taký Nissan, keď už v roku 2010 ako prvý odštartoval masovú výrobu elektrického Leafu? No predsa posunúť auto na baterky na novú úroveň, ktorá by mohla vyzerať ako nový Nissan Ariya so zaujímavými parametrami.

Futuristicky pôsobiaci crossover vyzerá ako koncept len pre autosalón, ale ide už o sériové auto. Použitými technológiami bude konkurovať skôr prémiovým elektromobilom ako Tesla Model Y, Jaguar I-Pace alebo Mercedes EQC.

Ariya totiž ponúka pohon všetkých kolies e-4ORCE a v najsilnejšej verzii Performance má elektromotor výkon 290 kW (395 koní) a krútiacim momentom 600 Nm. So zrýchlením z nuly na sto si poradí za 5,1 sekundy.

S veľkým dojazdom aj rýchlym nabíjaním

V takomto prípade má batéria s použiteľnou kapacitu 87 kWh, vďaka ktorej Nissan sľubuje dojazd 400 kilometrov na jedno nabitie a s možnosťou využiť rýchlonabíjačku s výkonom 130 kW. Na vyše 300-kilometrový dojazd stačí auto nabíjať 30 minút.