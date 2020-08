Hyundai chystá novú značku, prinesie tri zaujímavé modely

Prvý, inšpirovaný históriou, príde už budúci rok.

10. aug 2020 o 13:17 Peter Kálmán

Ioniq 6, Ioniq 7 a Ioniq 5 prídu do štyroch rokov. (Zdroj: Hyundai)

SOUL. Hyundai v priebehu nasledujúcich štyroch rokov chystá tri nevšedné modely. Kórejskej automobilke sa tak naskytla ideálna príležitosť prísť s novou značkou.

Dostane názov Ioniq, keďže pôjde o nový modelový rad elektromobilov a Hyundai Ioniq bol prvým autom, ktoré spustilo elektrifikáciu portfólia. Ide o kombináciu slov "ion" a "unique". Trojica nových modelov unikátna naozaj bude, aspoň čo sa dizajnu týka.

Všetky tri autá dostanú novú podvozkovú platformu E-GMP od začiatku vyvíjanú pre elektromobily. Môžeme očakávať rovnú podlahu v interiéri aj úložné priestory podobné zásuvkám.

Ako prvý príde už začiatkom budúceho roka Ioniq 5, ktorý je už praktický hotový, ešte prebiehajú posledné skúšky maskovaných prototypov. Jeho dizajn vychádza z konceptu 45 EV, ktorý mal minulý rok na autosalóne vo Frankfurte pozitívne ohlasy.

S odkazom na prvý Hyundai

Čistými hranatými líniami odkazuje koncept na Hyundai Pony. Ten sa stal prvým juhokórejským osobným automobilom s vlastným vývojom, keďže dovtedy Hyundai vyrábal licenčný Ford Cortina.

Prísne hranaté línie pre Pony navrhlo talianske štúdio Italdesign a postupne sa rozbehol export do celého sveta, najmä do USA a neskôr aj do Európy.

Prvá generácia prišla v roku 1974, preto mal minuloročný koncept v názve 45, aby pripomenul výročie Pony nielen tvarmi.

Hoci sa nový Ioniq 5 tvári ako hatchback, automobilka ho radí medzi kompaktné SUV. Dá sa tak predpokladať, že bude mať pohon všetkých kolies, hoci bližšie informácie o kapacite batérie či výkone zatiaľ nie sú známe.

Isté je, že auto dostane podobne štíhlu prednú masku, ako koncept a bočné kľučky budú zapustené do dverí.

Výkonná limuzína aj veľké SUV

Po Ioniqu 5 príde v roku 2022 športová limuzína Ioniq 6. Jej dizajn vychádza z tohtoročného konceptu Prophecy. Očakáva sa, že s vývojom technológie pomáha chorvátsky výrobca elektrických superšportov Rimac. Hyundai s Kiou minulý rok doňho investovali 80 miliónov eur.

Do tretice sa rodina elektromobilov v roku 2024 rozrastie o veľké elektrické SUV Ioniq 7. Malo by ísť o model pre zdolávanie väčších vzdialeností vďaka veľkej kapacite batérie.

Novú odčlenenú značku Ioniq Hyundai symbolicky uviedol vysvieteným ruského kolesa London Eye, ktoré sa po mesiacoch státia kvôli korone opäť roztočilo.