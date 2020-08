Zakladateľ HAKA: Polícia sa už snaží viac pri hľadaní ukradnutých áut

Sociálne siete motivujú aj bežných ľudí k hľadaniu.

28. aug 2020 o 20:33 Peter Kálmán

V rozhovore sa dočítate: Ako funguje HAKA a jej aplikácia

Odkiaľ HAKA berie prostriedky na fungovanie

Ako iniciatívu vníma polícia

Koľko zlodej auta mesačne zarobí

Ako sa zmenil postoj spoločnosti ku krádežiam áut

Nové technológie zlodejom áut neprajú. Nemusí ísť pritom ani o lepšie zabezpečenie proti krádeži.

Aj vďaka fungovaniu tímu HAKA sa spoločnosť mení a policajtom pomáhajú hľadať autá aj bežní občania. Stačí k tomu veľká fanúšikovská základňa a šikovná mobilná aplikácia.

Nielen o nej sme sa zhovárali so ŠTEFANOM FARKAŠOM, zakladateľom HAKA.

Prečo HAKA a ako vaša aplikácia pomáha v pátraní?

HAKA je skratkou pre Hľadá sa Auto, Krádeže Automobilov. Do dnešného dňa máme aktívne dve aplikácie na pátranie vozidiel. Tou základnou je HAKA System a taká lepšia s viacerými funkciami je HAKA System+. Vďaka týmto dvom aplikáciám sa do dnešného dňa podarilo vypátrať 224 vozidiel. Tento údaj je od 8.5.2018 do 7.8.2020.

Aplikácie fungovali tak, že ste mohli odfotiť evidenčné číslo vozidla alebo jeho VIN číslo a aplikácia vám povedala, či je auto v pátraní alebo nie je. Taktiež sa dala robiť ručná kontrola týchto údajov.

Momentálne vyvíjame novú aplikáciu s názvom Hakatron. Je to vlastne niečo obdobné, ako má polícia, teda policajný Soitron, len s tým, že táto aplikácia je doplnková pomoc a slúžiť bude radovým občanom.

Štát svoj systém má, opýtajte policajtov, ako im to funguje za 40 miliónov eur, čo do toho investovali. Nejdeme sa porovnávať, lebo to príliš ani nejde, v každom prípade nás vývoj aplikácie stál 15-tisíc eur.

“ Pátranie po kradnutom aute sa stalo konečne spoločenským záujmom. „ Štefan Farkaš, zakladateľ HAKA

Našim cieľom nie je pretekať sa s policajtami v aplikácii ale prispieť k objasneniu trestnej činnosti a odhaliť viac kradnutých vozidiel.

Aplikácia je v súčasnosti v štádiu, že už je pre zariadenia s operačným systémom iOS k dispozícii a je funkčná. Testovali sme ju na Slovakiaringu, kde nám medzi viacerými autami jazdiacimi po dráhe našla podľa evidenčného čísla hľadané vozidlo. To bolo umelo pridané do systému hľadaných áut.