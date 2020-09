Vyskúšali sme Ford Tourneo upravený na cenovo dostupný karavan

Ford Tourneo Custom - Prehľad základných parametrov: Cena od / verzia od (eur) 37 404 / 46 848 Spotreba výrobca / test (l/100 km) 5,6 (NEDC) / 7,8 Objem batožinového priestoru za 3. radom / sklopené sedadlá(l) 1 200 / 2 100 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 933; 4 973; 2 032; 1 979

Obytné auto je často vnímané ako symbol slobody. No nie je krásna predstava sadnúť do auta, vyraziť do sveta a prespávať kdekoľvek sa vám zachce?

Romantické sny ale musia často ustúpiť rozumnejším rozhodnutiam. Kúpa karavanu nie je najlacnejšia, nehovoriac o tom, že ako jediné auto v rodine by to nebola najšťastnejšia voľba.

Existuje však aj alternatíva v podobe kempingovej výbavy do auta, s ktorou dokážete v priebehu pár minút kedykoľvek zmeniť svoje auto na obytné. Nám sa naskytla príležitosť vyskúšať si Ford Tourneo Custom obohatený práve o takéto riešenie od českej spoločnosti Egoé.

Podobne, ako v prípade iných áut, aj medzi osobnými dodávkami nastal posun smerom k luxusnejším a komfortnejším interiérom. Výnimkou nie je ani testované Tourneo Custom v najvyššej výbave Titanium X.

Dodávka s nádychom luxusu

Je okamžite jasné, že v tejto verzii nepôjde o pracovnú dodávku určenú na vozenie stavebného materiálu či cesty na zberný dvor.

Dobre známa dodávka od Fordu si obliekla efektnú červenú metalízu a ako doplnky zvolila 17-palcové zliatinové disky v tmavej farbe a výraznejšie chrómovanú mriežku chladiča.