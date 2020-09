V Škandinávii záujem o Teslu klesá, predbieha ju švédska novinka

Polestar 2 má podobné parametre a lepšie spracovanie.

7. sep 2020 o 10:12 Peter Kálmán

OSLO. Nórsko je krajina, kde vyše 75 percent predajov nových áut tvoria už elektromobily alebo plug-in hybridy. Dôvodom je vysoké daňové zaťaženie áut so spaľovacím motorom a naopak štedré štátne zvýhodňovanie elektromobilov.

Niet preto divu, že Tesle sa v Nórsku mimoriadne darilo a minulý rok si na konto pripísala 18 798 nových registrácií. Ukazuje sa však, že časy sa menia a lojalita škandinávskych zákazníkov k Tesle prudko klesá.

Najpredávanejším autom v Nórsku je už niekoľko mesiacov Audi e-Tron. Za ním sa drží Mercedes EQC a na treťom mieste Volkswagen Golf.

Prekvapením roka je však raketový štart predajov značky Polestar patriacej Volvu. Polestar 2, ako konkurent Tesly Model 3 sa hneď prebojoval na štvrté miesto.

Kým Tesla Model 3s zaznamenala v auguste 264 registrácií, Polestar 2 ich mal 504. Ďalších 284 kusov sa predalo v susednom Švédsku, čo tiež stačilo na predbehnutie Tesly Model 3.

Novinári aj prví majitelia Polestaru 2 si v porovnaní s Teslou pochvaľujú lepšie spracovanie, bezproblémové ovládanie infotainmentu aj lepšie jazdné vlastnosti s väčším komfortom.

Parametre Polestaru 2 nemajú ďaleko od Tesly Model 3 DualMotor, teda pohon všetkých kolies, výkon 300 kW (408 koní), batéria s kapacitou 75 kWh a reálny dojazd okolo 400 kilometrov.

Hoci ide o švédsku značku, Polestar 2 sa podobne, ako Tesla tiež nevyrába v Európe. Jeho rodiskom je továreň Luqiao v Číne.

Očakáva sa, že predaje v nasledujúcich mesiacoch zamiešajú aj ďalšie elektromobily európskych značiek, ktoré sa dostávajú do predaja. Po nevydarenom štarte a problémami so softvérom by to mal byť Volkswagen ID.3, ale aj Škoda Enyaq či cenovo dostupná elektrická Dacia, ktorú spoznáme už čoskoro.