V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, vodiči hlásia viacero nehôd

Zdržanie je momentálne od desať do 35 minút.

10. sep 2020 o 8:46 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave a jej okolí sa na niektorých úsekoch v rannej špičke tvoria kolóny.

Zdržanie je momentálne od desať do 35 minút. Dôvodom sú aj viaceré dopravné nehody.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hlásia zdržanie

Zelená vlna RTVS upozorňuje vodičov na nehodu v Bratislave na Račianskej pri Malej garde smerom von z mesta, na Košickej za zjazdom z Mosta Apollo v smere na Miletičovu, na konci Einsteinovej v smere na Prístavný most.

Nehoda je aj za Rusovcami v smere do Petržalky. So zhustenou premávkou a zdržaním od desať do 25 minút musia vodiči rátať na diaľnici D2 za Jarovcami smerom do Maďarska, vo Vajnoroch v smere do centra Bratislavy, na Račianskej v smere do centra a na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy.

Zhustená premávka

Stella centrum informuje o kolónach a zdržaniach do 35 minút v Bratislave na ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta, na Hradskej v smere od Vrakune, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy v smere od Senca a pred Prístavným mostom.

Zhustená premávka je aj medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy a za Blatným v smere na D1 a do Senca.