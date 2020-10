Pápež František dostal nový papamobil, jazdiť bude na vodík

Dojazd okolo 500 km zrejme nevyužije.

12. okt 2020 o 14:38 Peter Kálmán

VATIKÁN. Ak by mal pápež František spočítať, koľko papamobilov už preňho vzniklo, zrejme by sa zapotil. Najnovší je skutočne nevšedný a to nielen svojím dizajnom, ale aj pohonom.

Papamobil totiž vychádza z vodíkovej Toyoty Mirai, keďže pápež František sa zaujíma aj o ekológiu. Mirai, ktorý v japončine znamená budúcnosť, sa zmenil na biely pikap s výškou až 2,7 metra.

Nechýba bohaté presklenie, aby ľudia na pápeža dobre videli, zvrchu má kreslo LED nasvietenie. Nezabudlo sa ani na pohodlný prístup pomocou schodíkov na mieste zadných bočných dverí.

Nadstavba sa v tomto prípade nesnaží pôsobiť aerodynamicky, vozidlo má slúžiť na krátke presuny. Je teda zrejmé, že nový papamobil nevyužije dojazd približne 500 kilometrov, pričom vylučuje len čistú vodu.

Ekologické vozidlo má ešte svoju dvojičku a spoločne ich pápežovi daroval zbor japonských katolíckych biskupov ako aj zástupcovia Toyoty.

Auto využíva sústavu palivových článkov s meničom napätia a dvojicu vysokotlakových zásobníkov na vodík.

Zdrojom energie teda nie sú batérie, ako pri elektromobiloch, ale palivové články, ktoré vďaka chemickej reakcii vodíka a kyslíka produkujú elektrinu. Elektromotor následne poháňa predné kolesá a v Mirai má výkon 114 kW (155 koní).

Zaujímavé je, že papamobil vychádza ešte z prvej generácie vodíkového Miraiu, jeho nástupcu, ktorý sa zmenil na elegantnú limuzínu, svet spoznal už pred rokom.