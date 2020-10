Fiat 500e dostal jedny dvere navyše a názov 3+1

Auto je navrhnuté pre dobre zarábajúce mladé rodiny.

26. okt 2020 o 11:41 Peter Kálmán

TURÍN. Už roky sa špekuluje, že obľúbený Fiat 500 príde aj vo verzií s druhým párom dverí, ako oživené kombi Giardiniera. Jedny dvere teraz pribudli, ale len pre pohodlnejšie nastupovanie do už existujúceho Fiatu 500e.

Elektrická novinka mala premiéru tento rok na jar a na prvý pohľad sa môže zdať, že ide len o upravenú verziu päťstovky vyrábanej od roku 2007. V tomto prípade je však auto od podlahy nové a už len na elektrický pohon.

Teraz však prichádza tretia verzia, ktorá doplní hatchback a kabriolet s plátenou strechou. Má označenie Fiat 500 3+1. Na strane spolujazdca totiž pasažierom vzadu uľahčia nastupovanie jedny malé dvere, ktoré sa otvárajú opačne.

Podobné riešenie poznáme z Mazdy RX-8, prvej generácie Mini Clubman, ale aj z elektromobilov, ako BMW i3 a nedávno k nim pribudla Mazda MX-30.

Pre malý Fiat to znamená, že na pravej strane nemá stredový stĺpik a dvere majú krídlové otváranie, menšie bez viditeľnej kľučky.

Pre mladé rodiny s deťmi

Fiat tvrdí, že verzia 3+1 bola vymyslená pre tých, čo si obľúbili Fiat 500 so spaľovacím motorom a za 13 rokov jeho existencie dospeli do etapy života, kedy si zakladajú rodinu a potrebujú voziť dieťa do školy a na krúžky. Stále však žijú v meste a kvôli parkovaniu ostávajú verní malým autám.

Hoci klientela znie dosť špecificky, takéto riešenie zlepšuje napríklad aj manipuláciu s autosedačkou. Výhodou má byť aj fakt, že dieťa si za jazdy nemôže otvoriť zadné dvere, keďže to je možné až po otvorení predných dverí.

Zabudovaná výstuž supluje B-stĺpik a fiatka je vďaka prídavným dverám o 30 kilogramov ťažšia.

Hlavne štýlovo

Fiat 500e 3+1 sa začne predávať v edícii la Prima, ktorá obsahuje bohatú výbavu, napríklad automatickú klimatizáciu, full-LED svetlá, 17-palcové hliníkové disky.

Sedadlá, volant aj prístrojová doska sú potiahnuté eko kožou, nechýba ani elektronická parkovacia brzda, adaptívny tempomat, sledovanie dopravných značiek či kamera s 360-stupňovým pohľadom.

Edícia la Prima je k dispozícii v troch farbách - v zlatej Rose, modrej Glacier a čiernej Onyx. Neskôr 3+1 bude aj vo výbavách Passion a Icon líšiace sa kapacitou batérie a dojazdom.

Elektrická fiatka má výkon 88 kW (120 koní) a elektromotor je napájaný 41 kWh batériou. Auto zvláda rýchlonabíjanie s výkonom 85 kW, vtedy mu na 80 percent energie stačí 35 minút. Dojazd na jedno nabitie Fiat udáva 320 kilometrov.

Kým starší Fiat 500 s benzínovým motorom dostal pre nižšie emisie a spotrebu litrový trojvalec s mild-hybridom a predáva sa u nás s cenou od 10 990 eur, nový elektrický Fiat 500e začína pri sume 34 900 eur. Dá sa tak predpokladať, že nová verzia 3+1 s náročnejšie riešenými dverami, bude ešte drahšia.