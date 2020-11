Hyundai čoskoro predstaví malý crossover Bayon

Auto dostalo meno po meste na juhu Francúzska.

25. nov 2020 o 9:13 Peter Kálmán

FRANKFURT. Hyundai tento rok chrlí jednu novinku za druhou. Tie najdôležitejšie, ako nový Tucson a i20, čoskoro doplní ďalšia.

Pôjde o úplne nový model, ktorý rozšíri ponuku SUV o najmenšieho člena - Hyundai Bayon.

Jeho názov je inšpirovaný mestom Bayonne na južnom cípe Francúzska a kórejská automobilka tvrdí, že mestský crossover bol navrhnutý podľa nárokov európskeho zákazníka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako bude auto vyzerať, si ešte musíme počkať. Vo svete predáva Hyundai hneď niekoľko malých SUV, z ktorých je najúspešnejší globálny model Creta. Určený je pre veľké trhy, ako Čína, Rusko, India či Južná Amerika.

Dĺžkou okolo 4,1 metra by mala byť novinka podobná modelu Kona, no technicky bude pre Bayon vzorom skôr Kia Stonic. Znamenalo by to výhradne pohon predných kolies aj nižšiu cenu oproti Kone.

Hyundai chce takýmto spôsobom lepšie konkurovať Renaultu, Peugeotu aj Volkswagenu. Ten má v tomto segmente už dva modely - T-Roc aj lacnejší T-Cross.

Na viac informácií si ešte musíme počkať, na cestách sa Bayon začne objavovať v polovici budúceho roka. Zatiaľ je okrem názvu známy len detail zadného svetla s LED podpisom.