Aké je najväčšie párty auto na Slovensku? Zubor je jediný svojho druhu

Vie pripraviť šou pre 2000 ľudí.

11. dec 2020 o 18:16 Peter Kálmán

BRATISLAVA. Stretnúť pri hlavnom meste srnky alebo zajace nie je nič výnimočné. Statný čierny Zubor, ktorý je jediný na Slovensku, ten sa len tak nevidí.

Nejde však o zviera, ale o unikátne vozidlo, ktoré po pandémii budeme stretávať na hudobných festivaloch a rôznych akciách.

Z profilu vyzerá 6-metrový Zubor ako rodinný minivan. Zároveň však nečakáte, že z neho vystúpi rodinka s deťmi, ale že skôr povyskakujú vojaci. Nevšedné vozidlo síce nie je obrnené, no rozhodne tak pôsobí a dobre by zapadlo do nejakého akčného sci-fi filmu.

Zubra si dal na zákazku postaviť Red Bull pre svoje početné akcie a rôzne marketingové účely. Tie teraz obmedzila korona a keďže má Zubor voľno, mohli sme si ho detailne pozrieť aj sa s ním trochu previezť.

Americký základ a poriadny motor

Podobných áut je na svete asi desať a každý má iné meno. Toto párty vozidlo je momentálne najnovšej generácie a s istou hrdosťou možno povedať, že ho pridelili práve Slovensku.