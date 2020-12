Kia oslavuje miliónty Sportage štvrtej generácie, čoskoro dostane nástupcu

Celkovo v Tepličke nad Váhom už vznikli takmer dva milióny SUV.

14. dec 2020 o 10:46 TASR, Peter Kálmán

TEPLIČKA NAD VÁHOM. Spoločnosť Kia Motors Slovakia vyrobila v decembri 2020 miliónty automobil Sportage štvrtej generácie.

Podľa hovorcu spoločnosti Jána Žgravčáka sa súčasná verzia tohto modelu vyrába v závode v Tepličke nad Váhom od konca roka 2015. Budúci rok už príde úplne nová generácia.

Za prvých jedenásť mesiacov tohto roka vyrobila automobilka viac ako 140 000 kusov modelu Sportage.

"Aj v 2020 tvorí viac ako polovicu celkovej produkcie. V posledných rokoch sa presúva ťažisko k výbavám s benzínovým motorom - v tomto roku nimi bolo vybavených až 70 percent modelov Sportage. K dispozícii sú aj verzie s dieselovými agregátmi, aj v elektrifikovanej verzii ako mild-hybrid. Elektrifikované verzie Sportage v aktuálnom roku vyrobili pre viac ako 24 000 zákazníkov, čo predstavuje 18 percent produkcie" uviedol Žgravčák.

Auto si užijú zamestnanci

Jubilejný miliónty vyrobený model Sportage aktuálnej generácie vo výbave GT-Line vystavili začiatkom decembra v areáli závodu.

"Nepoputuje k zákazníkovi, ale bol súčasťou súťaže, v ktorej desiati zamestnanci Kie získali práve tento automobil na jeden mesiac. Vyhrať ho mohli po správnom zodpovedaní otázok o tomto modelovom rade," doplnil Žgravčák.

Kia Sportage bol druhým typom automobilu po modeli Ceed, ktorý sa začal v Kia Motors Slovakia vyrábať v roku 2007 - vtedy to bola jeho druhá generácia.

"Do roku 2010 vyrobili z tejto generácie viac ako 100 000 vozidiel. Nasledovala tretia generácia, ktorá si získala sympatie mnohých zákazníkov po celej Európe a z tohto modelu zišlo do roku 2015 z výrobných liniek na Slovensku takmer 800 000 kusov. Po zrátaní všetkých troch generácií Sportage, ktoré sa v závode v Tepličke nad Váhom do konca roka 2020 vyrobili, prídeme k číslu 1,9 milióna. Viac ako polovica z tohto počtu pripadá pre stále vyrábanú štvrtú generáciu, ktorej výroba bude pokračovať aj v roku 2021," dodal hovorca automobilky.

Nová generácia u o niekoľko mesiacov

Budúci rok na jar sa však svetu predstaví Sportage v piatej generácii. Podobne, ako v českých Nošoviciach vyrábaný Hyundai Tucson, dostane výrazný dizajn s atypickou prednou maskou.

Oproti súčasnej generácii bude mať dlhšiu a nižšiu kapotu aj umiestnenie predných svetiel. Ako by maska mala vyzerať, zatiaľ naznačuje napríklad menšia Kia Seltos, ktorá sa však v Európe nebude predávať.

Očakáva sa rovnaká paleta motorov, ako pri Tucsone a pohon predných aj zadných kolies. Opäť prídu mild-hybridné verzie so 48-voltovou technológiou, ale prvýkrát zrejme Sportage ponúkne aj full-hybridnú či plug-in hybridnú alternatívu.

Začiatok výroby bol v Nemecku

Dnes už zabudnutou kapitolou v histórii Kie Sportage je jej prvá generácia, ktorá sa predávala aj na Slovensku.

Prišla v roku 1993 ako výsledok spolupráce s Mazdou a Fordom. V Európe sa najčastejšie tento Sportage vyskytoval s dvojlitrovým dieselovým štvorvalcom, ktorý mal tiež pôvod v Mazde.

V rokoch 1995 až 1998 sa Sportage vyrábal v nemeckej fabrike dnes už zaniknutého Karmannu v Osnabrücku. V súčasnosti továreň patrí Volkswagenu a je rodiskom T-Rocu Cabriolet, Tiguanu ale aj Porsche Cayman.