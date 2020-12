Pozrite si veľký prehľad automobilových noviniek na rok 2021

Nebude sa ešte všetko točiť len okolo elektromobilov.

17. dec 2020 o 12:09 Peter Kálmán

Rok 2020 síce poznačila pandémia koronavírusu, no napriek tomu nebola núdza o množstvo noviniek vo svete áut.

Medzinárodné autosalóny ani novinárske prvé jazdy sa väčšinou nekonali, a tak sme dôležité novinky spoznávali až na domácej pôde a za prísnych hygienických opatrení.

Nový rok bude podobne bohatý a zďaleka nepôjde len o elektromobily. Majú sa na čo tešiť zástancovia klasických benzínových motorov a dokonca aj tí, ktorí sa pozerajú po cenovo najdostupnejších modeloch.

Automobilové novinky môžeme z hľadiska harmonogramu príchodu rozdeliť do dvoch kategórií - prvá sa týka uvedenia na trh áut, ktoré sa svetu predstavili už tento rok a teraz už len čakajú na cenník a spustenie predaja.

V druhej kategórii sú ešte len chystané novinky, ukryté zatiaľ pod plachtou. Reálne ich na cestách stretneme najskôr až na jeseň 2021. Čo nás teda čaká?

Audi

Audi e-tron GT Concept (zdroj: Audi)

Audi sa chystá na príchod ďalších elektrických SUV, Q4 e-tron doplní dynamickejšie strihnutá Q4 Sportback e-tron. Obe autá majú na dĺžku 4,6 metra a mali by konkurovať Tesle Model Y.

Okrem rozširovania súčasných modelov o nové verzie, by sme sa mali dočkať aj atraktívnej elektrickej limuzíny so siluetou kupé, ktorá bude alternatívou k A7 Sportback. Čo to už naznačil koncept e-tron GT.

BMW

BMW iX (zdroj: BMW)

Nemecká automobilka plánuje ďalej šokovať odvážnym dizajnom, ktorý naposledy vyvolal vlnu diskusií po predstavení elektromobilu iX.

Aby nebolo náhodou veľkých SUV málo, na svet príde aj BMW X8, ktoré má byť akousi športovejšie strihnutou verziou sedemmiestnej X7.

Milovníkov eMkových BMW poteší príchod novej generácie radu 2. Oproti GranCoupé verzii si zachová pohon zadných kolies aj radový šesťvalec.

Dacia

Dacia Sandero Stepway (zdroj: Dacia)

V čase zdražovania nových áut poteší príchod cenovo dostupného hatchbacku a sedanu od Dacie. Nové Sandero a Logan už nemajú technológiu zo starých Renaultov, dostali tiež bohatšiu výbavu a očakáva sa aj lepšie hodnotenie v nárazových skúškach. Tých, čo preferujú kombi, nepoteší správa, že s Loganom MCV sa už nepočíta.