Jeden z najbláznivejších volkswagenov histórie sa dočkal modernej verzie

19. jan 2021 o 7:59 Filip Režný

AMSTERDAM. Písal sa rok 1995 keď Volkswagen spustil výrobu jedného z najbláznivejších áut vo svojej histórii. Špeciálnym ho však nerobila cenovka ani výkon, iba jeho farba.

Reč je o pestrofarebnom Volkswagene Polo Harlekin. Dnes je cenenou zberateľskou raritou, no na začiatku bola iba reklamná kampaň a žiadne plány na sériovú výrobu.

V polovici deväťdesiatych rokov prišiel Volkswagen s novým systémom, ktorý umožňoval zákazníkom prispôsobiť si auto na mieru. Pozostával zo štyroch základných blokov - pohon, úroveň výbavy, opcie a farba.

Polo Harlekin pôvodne vzniklo ako reklamný nástroj, každá farba mala symbolizovať jeden z týchto blokov. Vyrobených bolo najprv dvadsať rôznofarebných áut, ktoré boli vystavené u predajcov alebo využívané na marketingové aktivity.

Reklamné autá u ľudí vzbudili taký záujem, že Volkswagen sa rozhodol tisíc kusov naozaj postaviť a predávať.

Prvá séria sa u predajcov dlho neohriala a nakoniec ich vzniklo viac ako 3 800.

Zaujímavé je, že každé z nich začalo ako takmer obyčajné jednofarebné Polo. Následne sa medzi štyrmi rôzne lakovanými autami vymenili diely podľa určeného vzorca.

Pôvodnú farbu auta prezrádzajú prahy, strecha a motorový priestor. Ak ste si takéhoto harlekýna objednali, nikdy ste dopredu nevedeli, ktorá kombinácia vám príde.

V roku 2020 pestré Polo oslávilo 25 rokov a nové Polo sa stalo jedným z najpredávanejších áut v Holandsku. Tamojší importér sa preto rozhodol pri tejto príležitosti vytvoriť modernú inkarnáciu Pola Harlekin.

Aj keď z farieb deväťdesiate roky priam cítiť, prekvapivo dobre svedčia aj šiestej generácii Pola. Tento kúsok však neostal verný tradičným výrobným metódam, keďže vznikol v jedinom kuse a použité farby automobilka už dávno neponúka.

Ak by malo takéto Polo vzniknúť z dnešnej ponuky farieb, asi by pôsobilo o niečo menej veselo. Ktovie, možno sa pri dostatočnom záujme opäť dostane do výroby, podobne ako pôvodné Polo Harlekin.