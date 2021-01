Akú spotrebu majú malé hybridy v meste? Vyskúšali sme Yaris, Jazz aj Clio (test)

Dlho sa zdalo, že výroba nových áut bude stále rásť a zároveň ich cena klesať. Dnes už je jasné, že budúcnosť automobilového priemyslu takto vyzerať nebude.

Zaujímavú hru rozbehli dookola omieľané nároky Európskej únie na znižovanie emisií. Výsledkom je, že automobilky musia pri predajoch namiešať správny pomer áut so spaľovacím motorom a elektromobilov, inak hrozia vysoké pokuty za prekročenie limitov oxidu uhličitého a to za každý gram.

Lenže ťažko sa láka na kúpu auta na baterky v B segmente malých mestských áut, keď nové auto so spaľovacím motorom kúpite za 9000 eur a rovnako veľký elektromobil za 28000 eur, teda vyše trojnásobok.

Rozumné východisko medzi týmito extrémnymi cenovými rozdielmi nateraz vidíme vo full-hybridoch. Sú to presne tie samonabíjacie hybridy, ako Toyota Prius, ktorú si pred 15 rokmi kupovali celebrity, aby ukázali, že im budúcnosť planéty nie je ľahostajná. Potom prišiel ošiaľ elektromobilov a hybridy išli trochu do úzadia.

Niektoré automobilky už zistili, že sa bez hybridov nezaobídu a preto nestavili všetko na drahé elektromobily.

Aj to je dôvod, prečo sa v našom redakčnom teste stretli hneď tri nedávne full-hybridné novinky - Honda Jazz, Toyota Yaris a Renault Clio. Každý používa trochu odlišnú technológiu, ale aj rozdielne prednosti a iný zážitok z jazdy.

Začnime tým, čo všetky tri autá spája. V prvom rade je to bohatá výbava, aká sa donedávna medzi malými autami neobjavovala.

Nejde len o LED svetlá vpredu aj vzadu, či automatickú klimatizáciu, ale aj jazdných asistentov ako automatické udržiavanie v jazdnom pruhu či adaptívny tempomat. Samozrejmosťou boli infotainmenty s bezproblémovou podporou Apple Car Play aj Android Auto.

Po technologickej stránke autá spája použitie atmosférických benzínových motorov s nepriamym vstrekovaním, ktoré pracujú v Atkinsonovom cykle s účinnejším spaľovaním vďaka vyššiemu expanznému pomeru. A všetky tri sú tiež sériovo-paralelné hybridy.

Honda Jazz e:HEV

Honda Jazz dáva prednosť hlavne praktickej stránke. (zdroj: Marek Čepa)

Honda totiž už pred vyše desiatimi rokmi mala obdobie, keď sa vrhla na elektrifikáciu svojej ponuky, výsledkom čoho boli hybridy Insight, CR-Z, Civic Sedan, ale aj Jazz. Doba im však príliš nepriala a tento pokus odišiel do dejín. Dokonca predošlý Jazz sa ako hybrid ani neponúkal.

Teraz by to už Honde mohlo vyjsť. Ako dávnejšie avizovala, nové modely budú popri elektromobiloch len s hybridným pohonom. V prípade najnovšieho Jazzu to znamená, že v ponuke je jediný motor - atmosférický 1,5-litrový štvorvalec s nepriamym vstrekovaním a hybridnou sústavou i-MMD.