Ako by dnes vyzerala Škoda 1203? Mladý dizajnér sa pokúsil o jej modernú podobu

Môže využiť podvozok od Volkswagenu.

2. feb 2021 o 15:46 Peter Kálmán

MLADÁ BOLESLAV. Na cestách ju dnes už málokedy stretneme. Stala sa československou ikonou a to aj napriek tomu, že vodičov trápila nespoľahlivosťou a nízkym výkonom. Škoda 1203 ožíva ako vízia moderného mikrobusu z pera 31-ročného dizajnéra Daniela Hájeka.

Jeho život je so Škodou prepojený už od detstva. Legendárnu 1203 vo verzii valník šoféroval u starkých na poľných cestách už ako 15-ročný.

Neskôr sa po štúdiu grafického dizajnu zameral na dopravné prostriedky na Fakulte dizajnu a umenia Ladislava Sutnara v Plzni. Od roku 2016 pracuje v Škode ako dizajnér užívateľských rozhraní a podieľal sa vývoji palubného systému pre novú Octaviu aj Enyaq iV.

Prečo sa teda Hájek rozhodol nanovo nakresliť jednu z najhorších, ale zároveň tvarovo podarených škodoviek v histórii značky?

Veľká rodinná Škoda v ponuke chýba

„Bavili sme sa o tom s kolegami, že keď mám skúsenosti s 1203, mohol by som ju skúsiť oživiť pre nové tisícročie, ale zároveň si myslím, že by takéto auto dnes značke Škoda veľmi pristalo,“ hovorí autor dizajnu modernej 1203.

Pri prvom pohľade si zrejme každý hneď nevybaví starú "razdvatrojku", ale niektoré prvky sú celkom dobre čitateľné.

„Chcel som, aby z mojej štúdie bolo cítiť, že je to to auto, ale aby to zároveň nebolo prvoplánové retro riešenie. Navrhoval som moderné vozidlo s odkazom na legendu,“ vysvetľuje Hájek.